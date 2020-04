– Stormen har tatt tak i varebilen og blåst den rundt og opp på bilen som sto ved siden. Været er det vi kaller malabarisk, sier bilberger Ole Johan Olsen til NRK.

Det er han som fikk oppdraget med å berge ned igjen varebilen på Unstad i Lofoten.

– Det er helt sikkert orkan i kastene. Vår herre har bare tatt tak i varebilen og hevet den rundt.

Den varslede stormen har nå truffet Lofoten for fullt. Det medfører at en rekke fergesamband er innstilt og at flere bruer har vært stengt.

Slik så det ut i havna i Stamsund i 10-tiden mandag formiddag. FOTO: Børre Pettersen. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut i havna i Stamsund i 10-tiden mandag formiddag. FOTO: Børre Pettersen.

– Vi har oransje farevarsel i Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Og gult farevarsel i Nord-Salten og Sør-Troms, sier vakthavende meteorolog Gunnar Noer.

Det er ventet vindkast opp mot 40 meter per sekund og full storm.

Etterhvert beveger vinden seg nordover og vil treffe også Vesterålen for fullt. Også Sør-Troms vil merke været godt.

Noer advarer også om at også Hamarøy og Steigen vil få svært kraftige vindkast.

Med vinden følger det også høy vannstand og opptil åtte meter høye bølger nært land.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

100 kunder uten strøm

Lofotkraft melder at cirka 100 kunder er uten strøm i Skulbru og Opdøl i Vestvågøy kommune.

– Vi vet ikke helt eksakt hva som er årsaken til utfallet. Men det er antageligvis vinden, sier Ove Jakobsen i Lofotkraft.

Det er foreløpig uklart når feilen kan rettes slik at strømmen kommer tilbake.

Torghatten Nord opplyser at fergen mellom Bognes og Lødingen er innstillt inntil videre på grunn av været.

Også fergene og hurtigbåtene mellom Bodø og Lofoten er innstilt. Også flere bruer er stengt.

– Ikke utfordre skjebnen

– Dette er ikke tiden for å utfordre skjebnen, sier Karsten Müller, vaktleder i Snøskredvarslingen.

Han forteller at en kombinasjon av stigende temperaturer, mye nedbør og kraftig vind er forventet å gi naturlig utløste skred.

Et urolig lavtrykk som er på vei inn langs kysten vil i tillegg gi storm og sterke vindkast.

– Det gir stor belastning på snødekket.

For selv om solen titter innom av og til, er det ingen grunn til å legge ut på skitur nær daler og fjellsider.

Foreløpig ligger varslet for onsdagen på rødt i hele Nordland. Det er nest høyest på faregraden og tilsvarer stor fare for snøskred.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.