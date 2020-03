Skipresidenten hyller Narvik: – Verden trenger dette

Verdens mest talentfulle alpinister skal de neste ni dagene vise seg frem for hele verden. Det samme skal Narvik.

Skipresident Erik Røste gleder seg til å vise Narvik frem for hele verden. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Nordlandskommunen drømmer nemlig om å arrangere VM i alpint i 2027 - og har full støtte fra presidenten i Norges Skiforbund, Erik Røste.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å vise frem det flotte fjellet. Det er et unikt anlegg som er veldig kompakt, og du kjører bokstavelig talt ned mot havet, roser Røste og fortsetter:

– Det er bare å krysse fingrene for flott vær, fine bilder til verden og nordlys. Det er jo veldig eksotisk.

– Skiverdenen trenger Narvik

I overkant av 300 deltakere fra 40 land tar turen til Narvik og mesterskapet som starter torsdag 5. mars. I tillegg kommer 270 i støtteapparat, familie og frivillige.

Narvik er Norges kandidat til å arrangere VM i alpint om sju år - og skipresidenten legger ikke skjul på at junior-VM blir et svært viktig utstillingsvindu.

Erik Plener er sjef for mesterskapet i Narvik. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Konseptet i Narvik er unikt. Jeg tror skiverdenen trenger noe som dette fra tid til annen.

Røste er full av beundring for jobben arrangørene har gjort i forbindelse med VM-søknaden. Og er trygg på at de har kontroll.

– Dette mesterskapet er nok det viktigste vi har for å vise frem hva Narvik står for med tanke på VM i 2027. Hvis de leverer på det engasjementet og energinivået jeg har sett til nå, så er jeg veldig fornøyd.

Vil skape minner for livet

Erik Plener er sjef for junior-VM. Han roser de flere hundre frivillige som bidrar under mesterskapet som strekker seg frem til lørdag 14. mars.

VM-lege Sverre Håkon Evju sier de er i tett dialog med helsemyndighetene for å unngå utbrudd av koronaviruset. Foto: Kari Skeie / NRK

– Dette er vår prøveklut for VM i 2027, og noe vi har ventet på i to år. Vi er nødt til å gjøre dette ordentlig og skape et minne for livet for deltakerne.

En som har det litt ekstra travelt er VM-lege Sverre Håkon Evju i Narvik. Årsaken til det er koronaviruset.

Denne uka sa Helsedirektoratet at det er opp til arrangører og kommuner å bestemme om det er forsvarlig å gjennomføre store arrangementer. .

Men i Narvik går mesterskapet som planlagt til tross for koronautbruddet.

– Vi er i tett dialog med helsemyndighetene og skiforbundet, og tar forholdsregler for å unngå smitte under arrangementet, sier Evju til NRK.

I korona-beredskap

Nylig ble det kjent at Japan og Ecuador har meldt avbud til mesterskapet i Narvik på grunn av koronaviruset.

– Vi har vært tidlig ute med informasjon, og ber nasjonene gjøre vurderinger av tilstand og fare for smitte, forklarer Evju.

Skipresident Erik Røste er heller ikke bekymret for smittefaren.

– Vi forholder oss til hygienerådene fra norske helsemyndigheter, og følger situasjonen nøye i samarbeid med dem. Det er ingenting som tilsier at man ikke kan gjennomføre større arrangement. Alt ligger til rette for folkefest, bedyrer Røste.