Ski-arrangement i Kollen og Drammen kan bli avlyst

19 personer i Norge er bekreftet smittet av koronaviruset covic-19. Søndag kveld innførte Helsedirektoratet nye regler for helsepersonell.

Nå vurderer Helsedirektoratet også andre tiltak. Blant annet for sektorer hvor folk møtes tett.

På spørsmål fra NRK om det er lurt å gjennomføre store arrangementer som Holmenkollen til helgen og skisprint på Konnerud i Drammen til onsdag, svarer fagdirektør Svein Lie, i Helsedirektoratet:

– Sprinten i Drammen er blant de tiltakene som vurderes. Det er det for tidlig å gi melding om nå, men det kommer en klar beskjed om det. Vi har flere store arrangementer, både sport og annet. Det er viktig å vurdere dem, for der samles mange mennesker og står tett.

– Er det aktuelt å avlyse disse to arrangementene?

– Det er en vurdering, Det kommer råd, og jeg kan ikke forutsi det.

– Hvem bestemmer det, til syvende og sist?

– Det er et råd som vi gir ut basert på et samarbeid mellom direktoratet og Folkehelseinstituttet, svarer Lie.

Kollen venter det går som normalt

Pressesjef Ola Tangen i Holmenkollen skifestival sier de venter at arrangementet går som normalt.

HOLMENKOLLEN: Arrangement står i fare for å bli avlyst, ifølge Helsedirektoratet. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Vi har vært i dialog med Folkehelseinstituttet, leger, medisinsk personell i Skiforbundet og i skiskytterforbundet. Vi forholder oss til de fakta, råd og informasjonen som Folkehelseinstituttet gir knyttet til det (journ.anm. Koronasmitte).

– Så arrangementet skal gå som planlagt?

– Det skal det.

– Hva vil skje hvis FHI anbefaler å avlyse arrangementet?

– Vi forholder oss til de rådene som FHI gir. Det får vi ta når den tid kommer, sier Lie.

Ifølge smittevernloven kan ikke arrangørene selv bestemme dersom det blir vedtatt å avlyse arrangementer.

§ 4-1: «Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende å få satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen, kan Helsedirektoratet treffe vedtak som nevnt i første ledd for hele landet eller for deler av landet.»

Konkurrerer for tomme tribuner

Verdenscuprennene i skiskyting i tsjekkiske Nove Mesto denne uken er besluttet gjennomført for tomme tribuner som følge av virusutbruddet. Ifølge den franske storavisen L'Equipe kunngjorde Tsjekkias statsminister Andrej Babis beslutningen mandag.

Det var ventet rundt 100.000 tilskuere til verdenscuprennene i Nove Mesto. Tsjekkiske myndigheter opplyser at det vil bli vurdert ytterligere tiltak rundt lignende arrangementer i dagene som kommer.

Skiskytterrennene i Nove Mesto innledes med sprint for kvinner torsdag. Fredag er det sprint for menn, før det skal gås henholdsvis stafetter og fellesstarter lørdag og søndag.

Også det tradisjonsrike Engadin Skimarathon, som inkluderer fem ulike skirenn fra 29. februar til 8. mars, er avlyst. Ifølge arrangøren skulle over 17.000 skiløpere deltatt.

Østlandet, Bergen og Tromsø

Så langt er det 19 koronasmittede i Norge.

12 av tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Seks tilfeller er i Bergen og ett i Tromsø.

Ullevål sykehus har fått kritikk etter at en lege som meldte fra om symptomer fikk beskjed om å komme på jobb på tirsdag.

Symptomene ble ikke vurdert som alvorlige nok til at vedkommende skulle holde testes og holde seg hjemme.

Dette var sannsynligvis kilden til at fem ansatte på sykehuset nå er smittet.

Aktuelt for andre sektorer

– Vi har hatt noen tilfeller med spredning av virussykdommen. Det vi er opptatt av, er at vi er i en tidlig fase. Fremdeles kan vi begrense spredningen, og det er viktig, sier Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet.

Søndag ble det klart at alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus, skal være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

– Hvorfor ble ikke tiltakene for helsepersonell satt inn tidligere? Mange bedrifter hadde strengere regelverk enn helsetjenesten?

– Ja, det er riktig. Det er av tiltakene som har vært vurdert. Hvis man hadde fulgt rådene veldig strengt, kunne det blitt brukt (altså hjemmekarantene). Men når det ikke skjedde, så tenkte vi: Her må vi i hvert fall gjøre det helt tydelig.

Helsedirektoratet sier reglene som helsevesenet nå følger kan bli utvidet til å gjelder andre sektorer.

– Det vil vi drøfte i løpet av dagen, sier Lie.