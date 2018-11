Vill jubel i Narvik: – Vi er Norges VM-kandidat

– Juhu! Endelig kan vi slippe jubelen løs. Dette er ikke bare Narviks, men hele Nord-Norges fortjeneste, sier Jeanette Friis, som er leder for salg, marked og kommunikasjon i Narvikfjellet AS.

Hun føler seg trygg på veiene videre mot et Alpin-VM om ni år.

– Vi skal ihverfall bli en best mulig kandidat til å klare det. Vi har også finansene på plass, så dette skal vi klare, sier hun til NRK.

– Narvik har størst mulighet

Skipresident Erik Røste var også sikker på at rett beslutning var tatt da han la fram skistyrets beslutning mandag kveld

– Vi har valgt kandidaten vi tror vi kan vinne fram med internasjonalt og som har størst mulighet til å bringe alpin-VM til Norge.

GLADE: Narviks delegasjon fra.v Roger Solheim, Stein Hjertholm, Florian Aschwanden, Erik Plener, Rune Edvardsen (ordfører i Narvik), Per Lund, Knut Erik Dybdal (delvis skult) Eirik Franzen under åpent styremøte i Norges Skiforbund i forbindelse med norsk VM-søknad i alpin-VM 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Narvik har lenge vært favoritt, og ble innstilt som kandidat av skiforbundets arbeidsgruppe før den endelige avgjørelsen ble tatt av styret.

Begrunnelsen til styret ble vektlagt med følgende argument:

– Vi har ikke tatt hensyn til at noen mener at det er vår tur, eller at man fortjener et VM. Vi har valgt det konseptet som vi tror at vi kan vinne arrangementet med, når vi skal konkurrere internasjonalt.

Større risiko ved å velge Narvik

– Men viljen er sterk. Og Narvik ansees som den sterkeste kandidaten, konkluderte et enstemmig styre.

Hafjell og Kvitfjell har i en årrekke arrangert verdenscuprenn og har betydelig mer arrangørerfaring enn Narvik. Sistnevnte arrangerte blant annet NM i 2017.

Økonomisk var det stor forskjell mellom utfordrerne, ettersom et VM i Narvik vil koste 500–600 millioner kroner, mot 100 millioner kroner i Hafjell/Kvitfjell. På grunn av finansieringsplanene for mesterskapet skal dette ikke ha vært avgjørende for valget.

Derimot ble det i Lund-utvalgets anbefaling lagt stor vekt på logistikken. Narvik har én arena, mens det er betydelig avstand mellom Hafjell og Kvitfjell.

Se reaksjonene til folk i Narvik.

– Må jobbe knallhardt

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) er svært fornøyd med at skistyret i Norges Skiforbund innstiller på at Narvik bør få søke om VM i alpint i 2027.

– Dette blir verdens beste VM. Men først må det jobbes knallhardt, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Norvoll er glad for at det ligger grundige vurderinger bak vedtaket om at Narvik vil kunne levere et spesielt mesterskap ut over det vanlige. Fylkesrådslederen gjør imidlertid oppmerksom på at det bare er det aller første portene i løypa som nå er passert.

– Det er klart det betyr mye at Ski-Norge stiller seg bak en slik søknad. Men skal vi komme helt i mål i denne krevende slalåmløypa, så må vi holde fokus. Først når det internasjonale skiforbundet går for Narvik, kan vi slippe seiersropet fullt ut, påpeker fylkesrådsleder Norvoll.