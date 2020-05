Skulle vise at det var mulig å tjene penger på filetproduksjon i Norge, men det var det ikke

Norsk torsk er en etterspurt vare i Europa.

For å sikre seg den eksklusive råvaren etablerte franske Primex for to år siden en topp moderne filetfabrikk på Myre i Vesterålen.

Her bearbeider 80 ansatte norsk torsk i porsjonspakker til franske kunder.

I dag eksporterer vi 95 prosent av alt vi henter opp. NRK har tidligere fortalt at Norge taper 30 milliarder kroner på ikke å bearbeide vår egen fisk.

Derfor var det knyttet store forventninger til den nye fabrikken. Den skulle vise at det var mulig å foredle hvitfisk i Norge – og ikke bare sende den ubehandlet ut av landet.

Men fabrikken sliter med jevn tilgang av råstoff. Fabrikken gikk med nesten 200 millioner i minus i 2019. Fortsatt renner ut, og 60 ansatte var permittert fra september til januar i år.

– Hovedproblemet vårt er at vi står uten tilgang på nok råstoff i seks-sju måneder av året, sier styreleder Eirik Sørdahl i Primex Norge.

Foreslår ny ordning i Norge

Nå vil den nye styrelederen redde de 80 torskearbeidsplassene med laks.

Styreleder Eirik Sørdahl i Primex Norge trenger laks for å overleve. Nå ber han om uvanlig krisehjelp fra regjeringa Foto: Monica White Martinsen / NRK

Derfor foreslår han en helt ny ordning i Norge – at de får leie laksekonsesjoner i ti år, i stedet for å kjøpe i dyre dommer.

– I løpet av de ti årene tror vi at torsken er kommet lenger teknologisk, både innen oppdrett og levendelagring av torsk.

– Om ti år vil vi kunne tilbake til den opprinnelige planen, som er å produsere torsk hele året.

Primex understreker at selskapet ikke har økonomiske muskler til å kjøpe oppdrettskonsesjoner.

På Myre i Vesterålen var det knyttet store forventninger til den nye fabrikken da den åpnet for to år siden. Den ga håp om at norsk torsk kunne bearbeides i Norge. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

De vil heller ikke drive lakseoppdrett selv, men få andre til å produsere laksen til lave priser.

– For oss er det helt avgjørende å produsere laks for å ha drift 12 måneder i året. Hvis vi ikke blir Primex et avsluttende kapittel på Myre etter bare to år, sier Sørdahl.

At sjømatindustrien på land vil leie laksekonsesjoner for å få en jevnere produksjon året rundt er noe helt nytt.

Fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H) skylder på lovverket og avviser å hjelpe torskebedriften i Nordland med en leieavtale. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen er klar på at det ikke lar seg gjøre

Slik utleie er nemlig i strid med akvakulturloven.

– Vi har ikke mulighet til å leie ut konsesjoner. De auksjoneres ut på en åpen auksjon annethvert år. Det er stor rift om laksekonsesjoner, sier Ingebrigtsen.

Ordfører krever handling

Ordføreren i Øksnes er skuffet over svaret fra fiskeriministeren.

Nå vil han prøve å få saken på agendaen på Stortinget.

– Denne saken handler om å tenke nytt, samtidig som vi har fokus på næringen, kysten og arbeidsplasser, sier Øksnes-ordfører John Danielsen (Sp). Foto: Monica White Martinsen / NRK

Hvis vi ikke får til dette, spøker det for framtiden for produksjon av hvitfisk i hele fiskeri-Norge, mener ordfører John Danielsen (Sp).

– Men vil det ikke være urettferdig å la et enkeltselskap på Myre få lov til å låne konsesjon, mens andre har vært nødt til å bla opp kanskje flere hundre millioner kroner?

– Det store spørsmålet er hvem som har mulighet til å kjøpe slike konsesjoner i dag. Det er få personer.

Ordføreren er bekymret for at en stadig større del av laksenæringen er i ferd med å komme på utenlandske hender.

Blant annet er én av de største lakseprodusentene i Nord-Norge, Cermaq, eid av japanske Mitsubishi Corporation.

Ap: – Akvakulturloven kan endres

Filetfabrikk på Myre går nye veier for å holde hjulene i gang. Foto: torsk, fiskebedrift, landanlegg, filet / NRK

Fiskeripolitisk talsperson Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet synes fiskeriministerens er defensiv.

– Han skylder på loven, men loven kan jo Stortinget endre hvis det er ønske om det.

Myrseth mener at det er synd at ikke Primex får positive signaler.

– Som kjent har laksen en høy pris, og den selges i dag rett ut landet. Det gir Norge store inntekter. Vi trenger flere arbeidsplasser i industrien, da må vi være åpen på alle typer tiltak som åpner for det.

Sjømat Norge skeptisk

Forslaget fra Primex om å kunne leie laksekonsesjoner blir møtt med skepsis fra havbrukbransjen selv

Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge skeptisk til og sier at holdninga til sjømat Norge er at de som driver og sitter med risikoen skal også eie tillatelsene.