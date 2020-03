Fra i dag og fram til 31. mars sender Skatteetaten ut skattemelding puljevis til tre millioner lønnstakere og pensjonister.

Det er første gang at ikke alle får skatteoppgjøret sitt samtidig.

– Noen får skattemeldingen i dag. Vi andre må vente tålmodig til vi får melding på sms eller e-post fra Skatteetaten om at meldinga er klar, sier seksjonssjef for brukerkontakt Siv Simonsen Kibsgaard i Skatteetaten.

Skatteetaten har i flere år opplevd tekniske problemer etter skattemeldingen ble tilgjengelig. Brukerne har opplevd påloggingstrøbbel og nedetid når de skulle sjekke skattemeldinga.

Med den nye ordningen håper Skatteetaten at det skal være slutt på problemene.

– Ved å spre det utover, unngår vi det enorme trykket når alle skal sjekke samtidig.

Kibsgaard har et godt råd til dem som ekstra utålmodige på innholdet i skattemeldingen.

– Det nytter ikke å ringe skatteetaten for å etterlyse meldingen. Det hjelper heller ikke å spørre når den kommer. Skattemeldingen legge ut i en helt vilkårlig rekkefølge, sier hun.

Skal bli selvforklarende

Det er mer som er nytt i årets skattemelding.

Ifølge Skatteetaten vil den nye skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister gjøre utfylling og innlevering enklere og mer selvforklarende.

– Selv om vi er i en urolig tid, velger Skatteetaten å sende ut skattemeldingen ut som planlagt, fra 18. mars og fram til 31. mars, sier Siv Simonsen Kibsgaard i Skatteetaten. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Og etaten har lagt ut en gulrot til dem som er ekstra kjapp på labben.

– Hvis du trykker på lever-knappen tidlig, kan du får skatteoppgjøret ditt tidligere i år, og slipper å vente til juni. I beste fall får du skattepengene to uker etter at du har levert skattemeldingen, sier seksjonssjef Siv Simonsen Kibsgaard.

Skattemeldingen har fått et nytt og moderne design. Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer som hører naturlig sammen.

Veiledning i koronaens tid

– Hvis du endrer et tall, så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang.

Kibsgaard forklarer at også Skatteetaten er påvirket av koronakrisen.

– Selv om de aller fleste i Skatteetaten sitter på hjemmekontor er vi er rustet til å bistå med veiledning. Skattekontorene har stengt publikumsveiledningen, men vi står klar til å veilede i de andre kanalene.

I skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis. Dette gjør det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt.

Les mer om den nye skattemeldingen på Skatteetaten

Kibsgaard tror den nye skattemeldingen blir enklere å forstå for dem som ikke er kløppere på teknologi og internett.

– Dette er en løsning som vil gjøre det enklere for folk flest. Og dersom det likevel blir for vanskelig, kan du delegere ansvaret for skattemeldinga til noen du kan stole på og som kan hjelpe deg.

Seksjonssjefen vil gjerne minne om at skattemeldingen er ikke ferdig utfylt selv om den er forhåndsutfylt.

– Det er viktig at alle går igjennom og sjekker at tallene stemmer.

De fleste får den ikke selvstendig næringsdrivende og deres ektefeller vil dessverre ikke motta den nye skattemeldinga i år.

Skatteetaten opplyser at 3,2 millioner personer fikk til sammen 40 milliarder kroner igjen på skatten i 2018 – som tilsvarer 12.800 kroner i snitt. Samme år måtte 800.000 betale 25 milliarder kroner i restskatt, et snitt på 32.000 kroner.