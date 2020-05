31. mai er en viktig dato.

Datoen avgjør om du må ut med rentekroner eller ikke.

– Har du mulighet, bør du betale restskatten innen 31. mai. Da slipper du renter, forklarer Silje Sandmæl, DNBs forbrukerøkonom.

417 rentedager

– Hvis du ikke har mulighet til å betale forskuddsskatt innen 31. mai kan du like gjerne vente til betalingsfristen 20. august. Hvis ikke gir du bort rentene til Skatteetaten, forklarer Silje Sandmæl.

I 2020 har renta vært av.

Styringsrenta er i null, og renta på restskatten er bare 1,17 prosent.

– Det mange ikke vet, er at rentene går tilbake i tid. De beregnes fra 1. juli 2019 til 20. august 2020, altså 417 dager, forklarer Sandmæl.

– Skatteetaten er glad for alle som betaler inn før 31. mai. Da slipper de å lage fakturaer og kreve inn pengene, sier Rolf Lothe.

Skattebetalerforeningen er enig i at du bør betale restskatten før 31. mai.

Skylder du 10.000 kroner utgjør rentene 133 kroner hvis restskatten forfaller 20. august 2020

Skylder du 100.000 kroner blir rentene 1336 kroner hvis restskatten forfaller 20. august 2020

– Det er ikke så mye penger, men det er bedre at de blir stående hos deg enn at du gir dem til Skatteetaten, sier Rolf Lothe, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Hvis du ikke rekker å betale før helgen, bør du vente helt til forfallsfristen.

Rentesummen er lik alle dager mellom 31. mai og 20. august.

– Derfor bør du vente, og tjene de få rentekronene du kan frem til fristen 20. august, mener skatteeksperten.

Betalingsoppskrift

For alle med ny skattemelding, er forskuddsinnbetalingen ganske enkel.

Når 31. mai faller på en helligdag forskyves innbetalingsfristen. I år vil derfor innbetalinger til og med 2. juni bli godskrevet som tilleggsforskudd, forklarer Mara Johanne Gjengedal.

– Har du fått restskatt, ser du helt nederst på skattemeldingen hvordan du kan betale tilleggsforskudd for å unngå renter, forklarer Karin Hoel, seniorrådgiver i Skatteetaten.

Har du gammel skattemelding, må du selv søke opp din skatteoppkrever og lage et KID-nummer for restskattbeløpet.

– Kontonummeret du skal bruke finner du her, forklarer Marta Johanne Gjengedal fra Skatteetaten.

For noen viser forhåndsutfylt skattemelding at du får tilbake penger.

Så ender du likevel med restskatt, fordi du har ført inn nye opplysninger som gir deg baksmell.

For eksempel skattbar gevinst på boligsalg.

– Årsaken er at skattetrekk gjennom året er basert på opplysningene i skattekortet. Det er sannsynlig at opplysninger om gevinst fra boligsalg ikke var med da skattekortet for 2019 ble laget, opplyser Gjengedal.

– Da er det helt greit å regne ut hvor mye du skylder i restskatt og betale inn det selv nå. Hvis det skulle vise seg å være for mye, får du det tilbake, forklarer Lothe.

