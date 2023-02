Sjøbod med fire personer blåste på havet i Lofoten

– De blir ivaretatt av helsepersonell på stedet. Det er ikke meldt om alvorlig personskade, men personene er i sjokk, sier operasjonsleder Ina Selfors i Nordland politidistrikt til NRK.

Hun opplyser at de involverte er utlendinger som trolig har leid sjøboden.

Det blåser kraftig i området og politiet har besluttet å evakuere flere sjøboder.

– Det er fem sjøboder på stedet. Fire er utleid. Alle personene i disse sjøbodene er evakuert til hus på stedet, skriver politiet i en oppdattering, like etter klokka 23.30.

Politiet fikk melding om saken klokka 22.34 søndag kveld.

Nødetatene rykket ut til flyplassen etter at dette SAS-flyet fikk problemer under innflyvningen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Fly måtte nødlande i Tromsø

Uværet i Nord-Norge har også skapt utfordringer for flytrafikken.

Et SAS-fly fikk problemer da det gikk inn for landing på Tromsø Lufthavn og tre andre ble truffet av lynnedslag.

Flyet måtte avbryte etter ett landingsforsøk og gjennomførte deretter en kontrollert nødlanding på grunn av hard vind og ising i luften.

Det opplyser kommunikasjonsdirektør i SAS, Karin Nyman.

Ingen ble skadet og flyet landet trygt på flyplassen klokken 21.37.

Tre fly truffet av lynnedslag

Værforholdene har skapt problemer for flere flyvninger i Tromsø. I ettermiddag ble tre fly truffet av lyn da de skulle lande på flyplassen.

Det bekrefter flyselskapene overfor NRK.

Det var Widerøes to flyvninger fra Bergen og Stokmarknes, og Norwegians fly fra Oslo som ble rammet av lynnedslagene.

Flere flyvninger er forsinket fra Tromsø lufthavn søndag kveld. Foto: Inghild Eriksen / NRK

– Flyet er jo bygd for å tåle et lynnedslag, men det er også prosedyre etter man har hatt et lynnedslag at tekniker må gå over flyet for å sikre at det ikke er skader, sier kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll.

Mange passasjerer måtte vente lenge på flyplassen på grunn av dette. To av de tre flyene som ble truffet av lynet tok av igjen fra Tromsø fire timer etter planlagt tid.

Minst 28 avganger og landinger har vært forsinket og 14 fly har blitt innstilt på grunn av værforholdene i Tromsø søndag.

– Ubehagelig

Brandvoll forteller at man merker det godt når lynet slår ned i en flymaskin.

– Det er forferdelig ubehagelig når lynet slår ned i et fly, for det blir et smell og et lysglimt, men flyene er bygd for å tåle det. Derfor har vi alltid som rutine etter lynnedslag at vi tilbyr debrif til publikum, forklarer Brandvoll.

Det skal ikke ha oppstått noe teknisk svikt på flymaskinene da lynet slo ned, på grunn av flyets lynavledere.

Silje Brandvoll er kommunikasjonsdirektør i Widerøe. Foto: Ola Helness

Flere oversvømte veier i Trøndelag

– Det er ganske bløtt i store deler av distriktet vårt, sier Stian Gullvåg til NRK.

Han er trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Midt, hvor de har mye å gjøre i dag.

Søndag er det nemlig sendt ut flere farevarsler på grunn av mye nedbør i Trøndelag. I hele fylket er det gult farevarsel for nedbør, flom, og jord-, sørpe- og flomskred. Mellom Stjørdal og Steinkjer er disse varslene oransje.

Dette skaper trøbbel på veiene flere steder, særlig nord i fylket.

Disse veiene er stengt på grunn av oversvømmelse:

Fylkesveg 6374 fra Einbakkbrua opp til Kvitlia i Indre Fosen

Fylkesveg 6434 mellom Hafsmoneset og Mjønesaunet ved Asphaugen sør for Flesvik-krysset

Fylkesveg 714 mellom Gangåsen og Hitra har et stengt felt ved sørenden av Våvatnet

Flere veier i Trøndelag flommer over som følge av mye regn søndag. Du trenger javascript for å se video. Flere veier i Trøndelag flommer over som følge av mye regn søndag.

Kan bli stengt på kort varsel

Vannet flommer over veien også på flere strekninger, men per nå er det mulig å passere alle disse stedene.

Strekningen som utpeker er E6 mellom Snåsa og Gartland.

Her jobber entreprenøren fortløpende med å lede vannet ned i vannet ned i grøfta og ut i sideterrenget.

– De utfører tiltak med å rense grøftene og åpne opp i brøytekantene, sånn at vannet kan renne ut i sideterrenget og ut av veibanen, sier Gullvåg.

Det er mye slaps og vann i veibanen på E6 i Snåsa. Foto: Statens vegvesen

Disse strekningene kan bli steng på kort varsel på grunn av mye vann i veibanen:

Fylkesveg 720 Olsøykrysset og Foss

Fylkesveg 720 mellom Malm og Verrabotn

Fylkesveg 6924 og 6330 mellom Malm og Åfjord

– Det anbefales ikke at personbiler kjører på disse strekningene nå, skriver Vegtrafikksentralen midt på Twitter.

Disse strekningene har områder med mye vann i veibanen, men er fortsatt åpne:

E6 mellom Snåsa og Gartland

E6 mellom Kvithammer og Stjørdalen

E14 ved Trobekkneset

Fylkesveg 718 mellom Rissa og Hasselvika ved Galgeneset

Ber folk holde seg oppdatert

Mye smelte- og regnvann gir økt fare for vannplaning og kan hindre framkommeligheten. Gulvåg ber folk være oppmerksomme dersom de skal ut å kjøre i dag.

– I dag er det veldig viktig å holde seg oppdatert på trafikkmeldingen, enten via radiokanalen NRK Trafikk eller at man følger med på nettsida 175.no, der publiserer vi hele tiden oppdaterte trafikkmeldinger, sier Gullvåg.

Dersom du skulle komme over et område med mye vann bør du huske på dette:

– Da bør man i hvert fall få redusert farta betraktelig for å redusere faren for vannplaning, sånn at man ikke mister kontrollen over kjøretøyet.

– Kommer man til en strekning og ikke vet hvor dypt det er, er det fornuftig å ikke kjøre over. Det er jo knyttet til fare for havari på biler. Da bør man eventuelt stoppe å vurdere dybden sånn at man ikke tar noen unødvendige sjanser.