SJ: – Nordlandsbanen er en av verdens vakreste togstrekninger – mulighetene er enorme

Mandag ble det kjent at det svenske selskapet fra juni 2020 skal drifte togtrafikken på sju strekninger i Norge. Blant dem Nordlandsbanen og Saltenpendelen mellom Bodø og Rognan.

SJ leverte et langt billigere tilbud til Jernbanedirektoratet enn norske Vy – og skal drifte strekningene for en femtedel av det Vy gjør i dag.

Det svenske selskapet kjører i dag på tre togstrekninger i Norge fra Stockholm.

– Det har gitt oss god erfaring med det norske markedet. Vi har stor tro på at jernbanen kan knyte ulike deler av landet sammen. Vi ser fram til å bli en del av den regionale utviklingen av Norge, sier Thomas Silbersky.

Han er sjef for den internasjonale virksomheten for SJ, og gleder seg til å utvikle tilbudet i nord.

– Nordlandsbanen er en av de vakreste togstrekningene i verden. Det finnes ufattelig mye å bygge videre på.

– Turister et stort potensial

På Saltfjellet passerer toget polarsirkelen på 66 grader og 33 minutter nord. Her ligger en gammel samisk offerplass markert av kjempemessige steinblokker. Foto: Rune Fossum

Og en gruppe av togreisende SJ gleder seg til å begynne å jobbe med er turister og andre fritidsreisende.

– Det er en av de absolutt viktigste målgruppene vi ser for oss på Nordlandsbanen, sier Silbersky.

Strekningen på Nordlandsbanen gir stor variasjon både i natur og kultur, i tillegg til klima.

Toget kjører ifra landbruksområder og store skoger i Trøndelag til høyfjell over Saltfjellet og fjord og kyst fra Rognan til Bodø. Den er også en av få jernbanestrekninger i verden som krysser Polarsirkelen, og frister med nordlys på vinterstid og midnattssol på sommertid.

– Vi ser allerede nå på mulige muligheter for å bygge fantastiske turistprodukter, sier SJ-sjefen.

Over 70,7 millioner personer reiste med tog i 2018, en økning på 6,4 prosent, ifølge tall fra Vy. Men Nordlandsbanen hadde en nedgang på 3,3 prosent.

– Positive signaler

Reiselivssjef Ann-Kristin Rønning Nilsen i Visit Bodø ser fram til å høre mer fra SJ. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Reiselivssjef Ann-Kristin Rønning Nilsen i Visit Bodø mener dette er positive signaler fra SJ.

– Fra reiselivets ståsted håper vi dette betyr en oppgradering av togtilbudet. Både når det gjelder service og komfort langs Nordlandsbanen.

Nilsen ser også for seg at SJ går i kompaniskap med lokale underleverandører.

– Slik kan SJ tilby turistene pakker som gjør det enklere å kombinere opplevelser med selve togturen.

I tillegg ser hun for seg at SJ inngår partnerskap med destinasjonsselskaper slik at Nordlandsbanen blir mer kjent, både nasjonalt og internasjonalt.

– Uansett hvem som kjører strekningen er jo naturen den samme. Det er en ekstremt vakker togreise. Vi ser også at turistene blir stadig mer opptatt av bærekraftige transportformer. Tog er skuddet.

Thomas Silbersky i SJ gleder seg til å ta fatt på Nordlandsbanen.

– Vi vet at det kan ta tid for togreisende som har hatt ett selskap å forholde seg til gjennom mange år. Men vi har lang erfaring med å kjøre tog over store geografiske avstander i all slags klima. Dette er erfaringer vi håper å kunne utvikle det videre.