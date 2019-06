Stor undersøkelse: – Vy har mer fornøyde kunder enn SJ

– Svenske togpassasjerer mener SJ er upålitelige og lite punktlige. Det vil si at kundene ikke stoler på at man kan ta seg fra A til B, og dessuten komme frem i rett tid, forklarer daglig leder Johan Parmler i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) til NRK.

Tallenes tale er nemlig klare. Da SKI i vår målte kundetilfredshet i persontransporten, kom SJ klart dårligst ut blant de store transportselskapene i Sverige.

Selskapet kommer ut med en poengscore på 55,9. Og trenden har vært tydelig over flere målinger, ifølge Parmler, som sier SJ har «et forbedringspotensial».

– Tommelfingerregelen er at alt under 60 poeng tyder på misfornøyde kunder. Det er et kraftig signal om at de har mye å gjøre.

Vy vinner omdømmekampen

I dag ble det kjent at det svenske selskapet fra juni 2020 skal drifte togtrafikken på sju strekninger i Norge. Blant dem Dovrebanen og Nordlandsbanen.

SJ leverte et langt billigere tilbud til Jernbanedirektoratet enn norske Vy – og skal drifte strekningene for en femtedel av det Vy gjør i dag.

– VY lå betydelig høyere på pris, sa direktør Kirsti Lovise Slotsvik i Jernbanedirektoratet, og understreket at de samtidig var forholdsvis like på kvalitet.

Vy må skjerpe seg, de er altfor dyre på pris, sier Kirsti Lovise Slotsvik direktør i Jernbanedirektoratet. Foto: ANNE CECILIE REMEN / NRK

Men i en direkte sammenlignbar måling, kommer Vy bedre ut blant kundene. Det norske selskapet får 63.8 poeng i undersøkelsen blant passasjerene i Norge.

Se resultatene her (ekstern lenke)

– Vi kan si at den norske togkunden relativt sett synes punktligheten er bedre enn i Sverige, forklarer daglig leder Fredrik Høst i EPSI Rating Norway AS, datterselskapet til SKI.

– Den jevne Vy-kunden er ok fornøyd. Samtidig er tallene relativt sett svake. Sammenlignet med andre bransjer er dette på nedre halvdel, forklarer han videre.

Høst understreker at målingene er gjort på en kvalitetsmessig måte og kan sammenlignes på tvers av grensene.

SJ ikke bekymret

Det svenske selskapet kjører i dag på tre togstrekninger i Norge fra Stockholm.

Thomas Silbersky er sjef for den internasjonale virksomheten for SJ, og gleder seg til å utvikle tilbudet.

Han avviser samtidig at norske passasjerer bør være bekymret over undersøkelsen i Sverige.

– Det er absolutt ingen grunn til å være urolig. Som det store nasjonale togselskapet er det vanskelig å vinne tilliten til offentligheten. I Norge er jo også synet på Vy «sådär», sier Silbersky til NRK og legger til:

– Samtidig vet vi at når vi intervjuer passasjerene våre på toget og etter reisen, så er de fantastisk fornøyde.

– Men dere ligger altså under 60 poeng. Hvorfor tror du dere gjør det så dårlig?

– Det stilles utrolig høye krav til oss, og det er bra. Vi har, som i Norge, en geografi og infrastruktur som gjør det vanskelig å levere på toppnivå hele tiden. Og når det stilles høye krav, blir kundene misfornøyde. Vi må jobbe hele tiden for å levere enda bedre kvalitet.

– Hvorfor tror du det er så stor forskjell mellom dere og Vy?

– Det vet jeg ikke nok om til å kunne kommentere. Men vi håper definitivt at våre nye norske kunder skal sette en helt annen karakter på oss.