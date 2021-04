Toralf-huset er Lofotens mest fotograferte hus.

Blant dem som lot seg inspirere av historien om mannen som bodde der og hans naturnære livsstil er arkitektstudentene Maris Mänd og Silje Dæhli.

Begge har en stor interesse for bevaring av hus og bygninger, og har bestemt seg for å lage diplomoppgave om huset på Røst, som har stått tomt siden 1973. Om hva som skal til for å gjøre det til en ressurs og et brukbart bygg, uten å fjerne magien som sitter i veggene.

Fuglene har i flere år brukt Toralf-huset under hekkesesongen. Foto: Tove Andreassen

Silje Dæhli og Maris Mänd går begge sitt siste år på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Foto: Privat

Diplomoppgaven er en avsluttende oppgave på deres femte og siste år som arkitektstudenter.

– Vi skal diskutere flere teorier. Alt fra å bare la det forfalle, til å transformere det, til å restaurere det. Vi er innom mange forskjellige tema for å ta et velinformert valg i vårt diplomprosjekt, sier Silje.

Studentene mener at noe av det viktigste når de skal skape et godt prosjekt, er å bli godt kjent med husets historie og omgivelser. Derfor har de bestemt seg for å reise til Røst i august.

– Planen er å måle opp huset og dokumentere det ordentlig. Og selvsagt bare kjenne på atmosfæren, bli kjent med stedet og snakke med folk som bor der, sier Maris.

Det mener hun er viktig slik at de kan gjennomføre prosjektet på en respektfull måte som tar hensyn til verdiene som allerede er der.

– Vi vil løfte prosjektet vårt til et nivå der det kan bli tatt helt på alvor av en utvikler.

Får god hjelp

Med seg på laget har de fått Fortidsminneforeningen, en kulturvernorganisasjon som har mye kompetanse og erfaring når det kommer til istandsetting av hus og vurderingene av hvordan det bør gjøres.

Generalsekretær Ola Harald Fjeldheim er spent på det kommende samarbeidet.

Ola Harald Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Foto: Fortidsminneforeningen

– Noe av poenget med Toralf-huset er at det har det spektakulære forfallet som det har i dag, og det er ikke sikkert at det å sette det i stand til slik det sto da det var nytt er det riktige.

– Det å ha noen å diskutere med når det gjelder sånne ting er nyttig for både oss og studentene, legger han til.

Fortidsminneforeningen har gjennom tidene tatt over mange eldre hus, med mål om å redde dem. Fjeldheim legger ikke skjul på at Toralf-huset er av interesse for foreningen.

– Røst er et flott øysamfunn med en spennende historie og muligheter, og huset har kulturhistoriske verdier. Det gjør at vi ser på det som noe som kunne vært interessant å jobbe med for å sikre at det blir bevart inn i framtida.

Husets skjebne

Mange har i ettertid av NRKs reportasje lurt på hva som vil bli Toralf-husets skjebne.

Sent i fjor ble det solgt til eiendomsinvestor Ola Moe, som den gang ikke hadde noen konkrete planer.

Fjeldheim innrømmer å ha vært i dialog med nåværende eier, men ingenting er foreløpig bestemt.

Ola Moe har ingen kommentarer ut ifra å bekrefte at han er i dialog med Fortidsminneforeningen.

Håper drømmen blir realitet

I august starter arbeidet med diplomoppgaven for fult.

– Vi vet ikke helt selv hvor dette skal ende, det er et skoleprosjekt og vi blir oppmuntret til å være litt eksperimentelle, sier Maris.

De kommende arkitektenes drøm er at prosjektet kan bli tatt på alvor og muligens realisert, og den tanken er ikke fremmed for Fjeldheim heller.

– Vi er veldig ivrig på denne typen samarbeid. Skal man gå i gang med slike prosjekter er det viktig å snakke med mange folk som har forskjellige ideer. Disse studentene vil få kunnskap om huset og klekke ut noen ideer, så det blir spennende.