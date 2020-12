Du har kanskje fått med deg historien om Lofotens mest fotograferte hus?

Toralf-huset på Røst ligger i naturskjønne omgivelser, og forteller en unik historie om en tid som var.

Etter at NRK tidligere i høst fortalte om det spesielle huset i Lofoten, har mange vært nysgjerrige på hva som hva som blir husets skjebne.

I tillegg til selve huset, ligger det en campingplass på eiendommen. Her står det også tomt.

Nå er det kjent at eiendomsinvestor Ola Moe skal overta det hele etter arving Finn Olav Olsen og hans mor Kari Reklev Olsen.

– Vi har fra før to steder på Røst og har ønsket mer tilstedeværelse i Lofotens vakreste perle, sier Moe til NRK.

– Huset er viktig

Det har ikke bodd mennesker i det mystiske huset siden 1973.

I hekkesesongene har fuglene tatt over Toralf-huset. Hver gang de har forlatt, har restene av reirene deres ligget igjen i vinduskarmene.

Etter så mange år overlatt til fuglene, er huset i dårlig stand. Deler av en yttervegg er ødelagt, og det nedre hjørnet mot sørvest har falt ut.

Fuglene har i flere år brukt Toralf-huset under hekkesesongen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Likevel håper folk på Røst av huset får leve videre. Det er nemlig ikke konstatert råteskader på tak og gulv, og veggene med de laftede bjelkene synes fortsatt å være solide.

Planene for stedet er ikke helt spikret enda, men Moe kan fortelle at det ikke er et alternativ å rive noen av bygningene.

– Toralf-huset er viktig og dette vurderer vi å dele fra resten av eiendommen for å selge eller samarbeide med personer med rett innstilling.

– Å rive og bygge nytt er nok ikke et alternativ av flere årsaker, sier Moe til NRK.

Huset har stått slik det ble forlatt for snart 50 år siden. Mange på Røst lurer på hva som blir husets skjebne. Foto: Kåre Riibe Ramskjell /

Søker samarbeidspartner

Kårøy camping, som opprinnelig var et fiskevær, var i full drift helt fram til 2018.

I dag er det ingen aktivitet der, og det er det Moe ønsker å gjøre noe med.

Campingen skal fortsatt være en overnattingsbedrift, og de søker nå etter en samarbeidspartner som skal drive stedet. Selv foreslår han at det kan brukes til enten turisme, kurs og konferanse eller i undervisningsøyemed.

Eiendomsinvestor Ola Moe Foto: Guro Vollen

Ordfører i Røst, Elisabeth Mikalsen, kan fortelle at Kårøya tidligere var en plass der det årlig kom en klasse fra Oslo på klassetur. Det tror hun var en stor opplevelse for dem.

Like før jul skal Moe i dialog med kommunen for å finne ut mer om veien videre.

Kårøya camping skal snart få nytt liv. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vil beholde kulturhistorie

De fleste turister som kommer reisende til Øya er mest opptatt av det autentiske, og det å være en del av et miljø som faktisk er ekte, forklarer Elisabeth Mikalsen, ordfører i Røst.

Hun håper kjøperen vil ta vare på og bevare de gamle bygningene.

– Det er et signalsted for øya. Når Kårøya ble drevet så var det jo et fantastisk anlegg, og det ligger flott til. Det er jo store fine bygg som er en kulturhistorie.

Ordfører Elisabeth Mikalsen på Røst ønsker Moe tar vare på byggene det slik de er nå. Foto: Hilde Berit Evensen /

Hun legger til at det ville vært fryktelig trist om byggene blir revet og det ikke er mulighet til å ta vare på dem.

Samtidig håper hun overtakelsen kan bidra til å skape mer liv på øya.

– Det viktigste er at det blir en aktivitet som kanskje kan skape arbeidsplasser og liv og røre der borte.