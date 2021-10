I dag ber SV Stortinget om å stemme over å videreføre hovedbasen for maritime overvåkingsfly (MPA) på Andøya.

Det kommer ikke Senterpartiet til å gjøre – til tross for at partiet har kjempet med nebb og klør for å bevare flystasjonen.

Senterpartiet gikk til valg på å reversere vedtaket, og ble belønnet med 54 prosent av stemmene i Andøy.

Likevel. Da den nye regjeringen presenterte politikken sin på Hurdalssjøen sist uke, var ikke Andøya flystasjon nevnt med et eneste ord.

For å holde seg tro til samarbeidet og avtalen i Hurdalsplattformen må derfor Senterpartiet stemme nei til forslaget fra SV.

Dermed vil det militære eventyret som startet på Andøya i 1957 være over når Forsvaret avvikler basen i 2023.

– Er det et stikk til Senterpartiet dere kommer med her?

– Vi har ikke behov for å stikke andre parti, vi har behov for å tydeliggjøre det vi hele tiden har stått for.

Det sier samferdselspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås.

Senterpartiet gikk som kjent til valg på videreføre dagens aktivitet på Andøya flystasjon.

Partiet gikk derimot på et forholdsvis ydmykende tap i forhandlingene med Arbeiderpartiet om regjeringsplattform på Hurdalsjøen.

Sp: – Om Andøya virkelig betyr noe, burde de ikke forlatt Hurdal

Stortingsrepresentant for Nordland Sp, Siv Mossleth sier det ikke vil være noe sjanse for at SV får flertall for forslaget:

– Om Andøya flystasjon virkelig betyr noe for SV, burde ikke partiet ha forlatt Hurdal. Dette forslaget fra SV har ikke sjanse til å gå gjennom selv om vi har gått ut av regjering og stemt for. Det er et helt urealistisk forslag.

Likevel innrømmer hun at de er skuffet over at de selv ikke fikk gjennomslag for Andøya på Hurdal.

– I forhandlinger så må man gi og ta. Det er vondt for Senterpartiet at vi ikke har fått gjennomslag for å gjøre om på Høyre-regjerings vedtak fra 2016 om å legge ned Andøya flystasjon.

Mossleth mener at det ikke er i Stortinget i dag at dette slaget står.

– Det slaget stod i Hurdal. Der forlot SV.

SV: – De har lovet fryktelig mye til Andøy-samfunnet

SV sier de kom med ei håndsrekning til Senterpartiet i forkant av regjeringsplattformen, Fagerås sier partiet selv får svare for i hvilken grad håndsrekningen ble tatt imot.

– De har lovet fryktelig mye til Andøy-samfunnet, jeg skjønner veldig godt at de er skuffet der. Skulle de vinne denne saken, måtte de ha SV på laget. Det har de gitt uttrykk for at de ikke ønsket. Dermed gikk det som det gikk på Hurdal.

SV har ikke tro på at Senterpartiet skal gi sin stemme for dagens forslag, men sier at de likevel vil fortsette å kjempe for reversering.

– Vi ønsker og krever en omgjøring av nedleggelsen av flystasjonen på Andøya og at Andøya skal bevares. Dette har hele tiden vært vår linje og har også vært noe vi har lovet i valgkampen, sier hun og legger til:

– Vi har nesten ikke kommet frem med vårt syn. Senterpartiet har hele veien har ropt høyere, og har sikkert vært mer tydelige enn oss. Jeg forstår veldig godt at folk på Andøya er skuffet nå.

Saken stemmes over i Stortinget i dag.