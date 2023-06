Senterpartiet og Arbeiderpartiet stuper på en fersk meningsmåling InFact har utført for NRK og Amedia.

De to partiene mister til sammen ni mandater, og flertallet de har sammen med KrF og SV er borte.

Det åpner for nye muligheter for de mindre partiene. Nå kan Rødt og MDG få avgjørende betydning for hvem som skal styre Nordland.

Det kan også en nykommer få. For første gang stiller Industri- og Næringspartiet til valg i Nordland.

Og i målingen får partiet 3,4 prosent – mer enn både MDG, Venstre og KrF – og to mandater i fylkestinget.

Kjartan Sørøy er nestleder i INP i Nordland. Foto: Privat

– Først og fremst er det en veldig hyggelig måling for oss, sier nestleder i INP i Nordland, Kjartan Sørøy.

Det nyoppstartede partiet er optimistisk med tanke på høstens valg og stiller liste i sju kommuner i Nordland.

– Etter hvert som vi får vist oss frem har vi tro og håp om at vi kan få inn en tredje representant.

Politisk kommentator: – Ambisiøst

Politisk kommentator i Nettavisen, Henrik Heldahl, er usikker på om Industri- og Næringspartiet vil få en tredje representant på fylkestinget.

– Det høres litt ambisiøst ut. Men man skal ikke si at det er umulig, det spørs hva som preger valgkampen.

Heldahl tror likevel at Industri- og Næringspartiet har høstet godt av nyhetsbildet.

– Partiet mener det norske klimamålet er unødvendig å nå, og vil bli for dyrt. Og det har skjedd en del i mediebildet som har styrket INP, blant annet så har en rekke statlige fagetater sagt at klimamålet ser veldig vanskelig ut å nå.

– I tillegg har havvindsatsingen, som de er motstandere av, gått på en gigantisk kostnadssprekk etter bare to måneder.

Kritisk til vindkraft, men vil pumpe opp olje

Kjartan Sørøy sier at partiet tror de har truffet en målgruppe som tidligere ikke har hatt et politisk parti å gå til.

– Jeg tror også med vår fanesak, motstand mot Acer og reforhandling av EØS-avtalen, har bidratt til oppslutningen, sier Sørøy.

Partiet er opptatt av å bevare den vakre naturen i Nordland, og er derfor sterk motstander av vindkraftutbygging, både til lands og til vanns.

Henrik Heldahl, politisk kommentator i Nettavisen, mener sakene INP har frontet har nytt godt at nyhetsbildet. Foto: Pressefoto / amerikanskpolitikk.no

Og partiet vil fortsette å pumpe opp olje og gass på norsk sokkel.

– Vi vil videreutvikle oljenæringen. Det er et hav av underleverandører i Nordland og det ønsker vi å beholde videre inn i fremtiden.

I tillegg ønsker partiet en styrking av samferdselstilbud i hele fylket.

Partiet regner seg selv som et sentrumsparti, og kan havne på vippen i det nye fylkestinget.

– Det er en veldig god situasjon for oss. Folk er nødt til å lytte til oss. Og vi kan samarbeide begge veier, sier Sørøy.

Senterpartiet halvert

Politisk kommentator i Nettavisen mener at det mest oppsiktsvekkende med partibarometeret er at Arbeiderpartiet gjør det bedre enn Senterpartiet.

På partibarometeret får Arbeiderpartiet i Nordland 20,2 prosent, noe som er en nedgang på 6,6 prosent siden valget i 2019.

– Det viser at Senterpartiet hadde mange nye velgere ved sist valg, mens Arbeiderpartiet hadde mange flere lojale velgere, sier Henrik Heldahl

Ved fylkestingsvalget i Nordland i 2019 ble Senterpartiet nest største parti med 25,5 prosents oppslutning.

95 dager før valget er oppslutningen nesten halvert.

På partibarometeret får de 13,5 prosent i Nordland.

– Vi ser ikke så negativt på det. Vi gjorde et brakvalg sist.

Det sier førstekandidat i Nordland, Svein Eggesvik.

– Ved den forrige målingen til NRK var vi nede på 9,1 prosent, og nå går vi frem. Vi er i stigende form, så vi er egentlig veldig fornøyd sånn som situasjonen er.

Svein Eggesvik er nestleder i fylkesrådet i dag, og står øverst på listen til Senterpartiet før valget til høsten. Foto: Berit Stensland

– Dere mister halvparten av mandatene og er fornøyd med det?

– Man må se det litt i et historisk perspektiv. Vi gjorde et historisk godt valg ved forrige fylkestingsvalg i Nordland. Nå er vi i en liten «down», det må vi innrømme. Men vi må se på mulighetene og mener vi har den beste politikken.

Dersom meningsmålingen skulle bli utfallet på valget, vil SP miste flertallet på fylkestinget.

– Vi vil jo selvsagt få frem mest mulig senterpartipolitikk. Og da vil vi forhandle med de som kan bidra til at vi får mest mulig gjennomslag for vår politikk.

Mens Ap, Sp, SV og KrF får 20 mandater på den ferske meningsmålingen, får Høyre, Venstre og Frp til sammen 19 mandater.

Det betyr at mandatene til Rødt (3), INP (2) og MDG (1) trolig vil vippe makten i den ene eller andre retningen.

– Jeg kjenner ikke INP så godt, må jeg innrømme. Men når det gjelder Rødt og MDG, så vet vi hva de står for. De to er de som har vært nærmeste senterpartiet når det gjelder å lage budsjetter som er mest mulig lik oss.