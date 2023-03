Et stort cruiseskip har ankommet Bodø, og Selina Falck (23) har klargjort bussen for nye passasjerer. Hun skal frakte nyankomne tyske turistene frem og tilbake til Saltstraumen.

Hun er eneste kvinne blant nesten 20 menn i bedriften Polar Tours, men at hun skulle bli bussjåfør var aldri en selvfølge.

– Det er egentlig litt artig å tenke på, for planen var ikke å bli bussjåfør. Det bare skjedde plutselig i løpet av sommeren i fjor da jeg spurte meg selv om hvorfor jeg ikke bare skulle ta busslappen? Det høres artig ut, forklarer 23-åringen til NRK.

Nå har hun vært sjåfør i syv måneder, og elsker jobben sin.

Bussbransjen trenger flere som Selina, for å ikke havne i en rekrutteringskrise om noen år.

Selina Falck utenfor sin kjære arbeidsplass, bussen. Foto: Anette Tjemsland / NRK

– Utfordrende å få tak i sjåfører

Det er nemlig stor mangel på bussjåfører i hele landet etter flere tiår med rekrutteringsutfordringer, som følge av økende transportbehov og høy gjennomsnittsalder blant sjåførene.

Busselskapene er avhengige av pensjonister som sjåfører, og gjennomsnittsalderen ligger på rundt 50 år.

Dermed spår transporttjenesten Urbanet Analyse at det kan forventes en betydelig pensjonsavgang blant dagens sjåfører de nærmeste årene.

For å opprettholde bemanningen som følge av naturlig avgang mener de at det er nødvendig å rekruttere 1000 sjåfører i året frem til 2030.

Yrkestrafikkforbundet hevder at dette tallet er doblet, da flere utenlandske sjåfører forsvant under pandemien.

– Hele bussbransjen er avhengig av pensjonister som kjører for oss, så det er gledelig når vi endelig får tak i noen nye, sier trafikkleder i Polar Tours, Kjell Vestermo.

Redd unge ikke vet mulighetene

Både han og Falck trekker frem lønn og ugunstig arbeidstid som to avgjørende faktorer til hvorfor det er vanskelig å få tak i folk.

Lønn og tillegg Ekspandér faktaboks En gjennomsnittlig årslønn for en bussjåfør om lag 500 000 kroner, men vil variere etter arbeidstid, skifttillegg, fagbrev og ansiennitet. En helt fersk bussjåfør, uten ansiennitet eller fagbrev, har i dag en grunnlønn på 417 840 kr i året. Dette inkluderer ikke tillegg eller overtid. I bussbransjen finnes det flere ulike tillegg, blant annet for helge- og kveldsjobbing. I tillegg stiger du også i lønn etter hvor lenge du har jobbet.

Det stopper riktignok ikke 23-åringen, som ønsker at flere unge skal få øynene opp for yrket.

Selina elsker å kjøre buss. – Det eneste som kan være utfordrende, er når man må akutt på do, flirer hun. Foto: Anette Tjemsland / NRK

Det er turbusskjøring Selina brenner mest for, og hun frykter at flere unge heller flykter til lastebil og langtransport fordi de ikke kjenner til mulighetene.

– Man må ikke glemme at det fins turbusser og ikke bare rutekjøring. Jeg skjønner at det kan bli litt kjedelig å åpne og lukke dørene og kjøre et par meter før man gjør det igjen. Turbuss er mer spennende, for da vet du aldri hva som skal skje, forklarer hun.

På fergekaia i Bodø venter Falck på å ta imot dagens passasjerer, og det er ingen tvil om at hun koser seg på jobb.

Setter mannfolka på plass

Som ung kvinnelig bussjåfør er Falck med på å utjevne både aldersfordelingen og kjønnsfordelingen i bransjen.

Hver tredje bussjåfør i Norge er over 60 år, og i Europa er det kun 3 prosent som er under 25 år.

Som kvinnelig bussjåfør er hun en av få kvinner bak bussførersetet, og i Europa ligger trenden på rundt 12 prosent.

– Hvordan er det å være i et så mannsdominerende yrke?

– Jeg har ikke noe imot det, for jeg er jo litt sånn pappajente og har litt sånn pappa-humor. Jeg trives med å jobbe med mannfolk, og for min del så synes jeg egentlig det bare er artig.

Trafikkleder Kjell Vestermo er strålende fornøyd med å ha Selina som ansatt. Foto: Anette Tjemsland / NRK

Trafikkleder Vestermo mener at det betyr mye for arbeidsmiljøet å ha en ung kvinne på plass.

– Det er spennende når du har godt voksne menn som plutselig får en ung dame som setter dem litt på plass. Det har de egentlig bare godt av.

Vestermo håper at bransjen klarer å snu trenden, å få inn flere unge folk som Selina.

– Det er en spennende bransje, og jeg tror at selv om vi får selvkjørende kjøretøy, er bussbransjen avhengig av at det er mennesker som gjør det enda i mange år.