Seks russere pågrepet på en uke: – På jakt etter infrastruktur og personer

Den siste uken har det vært flere arrestasjoner av russere i Norge:

Alle arrestasjonene handler om mistanke om ulovlig fotografering.

Men hva er russerne eventuelt ute etter å fotografere?

– De er på jakt etter infrastruktur og personer. Hvem jobber hvor? Hvordan opptrer de? Når kommer de?

Det sier Ola Kaldager, tidligere leder av etterretningsgruppen E 14.

– Etterretning er et puslespill med mange, mange brikker.

Kartlegger det som får Norge til å gå rundt

Nyheten om de fire arresterte russerne utenfor Mosjøen kom mandag formiddag. Tre mil lenger nord ligger Drevjamoen leir.

Politiet avkreftet raskt at leiren var målet.

Kaldager sier russerne sannsynligvis allerede har god oversikt over leiren gjennom satellittbilder.

Han mener det er helt andre ting russerne eventuelt vil kartlegge.

– Elektrisitetsforsyninger får ikke nok oppmerksomhet. Det meste av gassinstallasjoner og pumper er avhengig av strømmen vi produserer i Norge.

Skulle russerne være ute etter å stoppe norsk gasseksport vil det ifølge Kaldager være like naturlig å angripe strømforsyninger.

– Du trenger ikke gå direkte til gassproduksjonen. Det holder å ta ut nærmeste trafo.

Ola Kaldager er varaordfører i Gildeskål og tidligere leder av etterretningsgruppen E14. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Kaldager nevner at russerne også kan være ute etter å kartlegge veier og annen infrastruktur i forbindelse mobilnett, internett og andre ting som får samfunnet til å gå rundt i Norge.

Informasjonen som blir samlet inn kan bli brukt i til å gjøre et eventuelt angrep i Norge mest mulig effektivt.

Fortsatt behov for mer informasjon

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved FHS/Stabskolen, forklarer at det er i russernes interesse å kunne slå ut olje- og gassinstallasjoner som forsyner Europa.

Da trenger de informasjon om infrastrukturen.

Skulle situasjonen bli enda mer tilpasset vil ikke informasjonsbehovet synke.

– I et totalforsvarsscenario er det viktig med full oversikt over blant annet motstanderens infrastruktur, kritiske logistikkforsyninger, statlige bygg og forsvarsanlegg.

Tom Røseth ved Forsvarets høgskole sier det er vanskelig å vite hvor mye russerne vet om norsk infrastruktur, men at ting kan tyde på at de er ute etter mer informasjon. Foto: Forsvaret

Røseth gir Kaldager støtte i at infrastruktur rundt kraft kan være av stor interesse.

– I Ukraina slår de ut energiforsyningene i byene. Sannsynligheten for at det skjer i Norge er lav, men det å være forberedt er militærets oppgave. Innsamlingsoppdrag er nok derfor gitt til militær etterretningstjeneste.

Han legger til at fotoaktiviteten i Norge peker på at russerne ikke føler de har nok informasjon.

Et rakettangrep mot atomkraftverket Pivdennoukrainsk, sør i Ukraina. Energiforsyninger blir viktige brikker i krig. Foto: Skjermdump

– De har fortsatt behov for å samle inn informasjon.

– Hvor mye vet russerne om infrastrukturen i Norge?

– Det er nesten umulig å anslå, men de ønsker mer informasjon.

Er du bekymret for hva russerne kartlegger i Norge? Ja Nei Vet ikke Vis resultat

Norge viktig for situasjonen i Europa

Men er Norge spesielt viktig for russerne å kartlegge?

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) er utdannet etterretningsoffiser og har erfaring som diplomat.

Han peker på at Norge har en svært viktig rolle i Europa akkurat nå.

– Nå går vi også inn i en vinter hvor Russlands håp er at vi skal gå tom for energi. Vi må huske på at Norge har en svært viktig posisjon som den største energileverandøren i Europa.

– Norge er helt avgjørende for å holde industrien i gang og for at Europa skal ha nok strøm til millioner av husstander.

Bård Ludvig Thorheim sier russerne neppe har like god oversikt som tidligere, men at det ikke er nå vi bør være naive. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Thorheim mener dette gir grunnlag for at vi bør ha økt beredskap og sikkerhet både offshore, men også på land i Norge.

– Det er ekstremt viktig med økt årvåkenhet rundt alt av sårbar og viktig infrastruktur.

Blant annet peker han på alt som er knyttet til energi og digital kommunikasjon.

– Digital kommunikasjon, vår forsvarsevne og alt som handler om energi er naturlig å tenke at russerne er interessert i å kartlegge.

– Trygg på at vi gjør alt vi kan

Statsminister Jonas Gahr Støre var gjest under Dagsrevyen mandag kveld i forbindelse med arrestasjonene.

– Politiet gjør jobben sin. Russere har ikke lov til å fly droner i Norge. De blir arrestert, og det er bra, sier Støre.

– Det har vært mye snakk om at det har vært observert droner i Norge. Nå får politiet bedre beskjed og de får mulighet til å ta tak i det.

Jonas Gahr Støre sier politiet og PST har fått mer ressurser, og ta vi ser resultatene av det nå. Foto: Pontus Höök / Pontus Höök

– Hva har dere gjort?

– Politiet og PST har fått mer ressurser til å følge mer med. Metodene er forbedret. Og flere begynner å si ifra på en bedre måte.

Statsministeren fortsetter:

– Vi skal ikke ha slik ulovlig aktivitet. Russerne har ikke lov til å fly droner i Norge og derfor er det bra at det er gjort slike pågripelser.

Støre forklarer videre at det er forsterket vakthold i olje- og gassektoren.

– Det handler om landanleggene våre, der er Heimevernet til stede. Det handler om det som skjer på plattformene, der har vi nå sensorer mot droner. Forsvaret seiler i havet og følger godt med der. Vi har også en forsterket overvåkning av rørledningsnettet.

På spørsmål om Norge gjør nok svarte statsministeren:

– Jeg er trygg på at vi gjør alt vi kan.