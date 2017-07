Satt et døgn på fjellhylle: – Var redd for fryse i hjel

– Vi undervurderte den aller siste biten opp. Da vi ble fanget av tett tåke, ble vi sittende fast. Vi kom oss verken opp eller ned, forteller den ene fjellklatreren til NRK.

Klokka 03 i natt klarte redningshelikopteret å hente ned klatrerne som satt fast på en fjellhylle i Lofoten. Dårlig vær gjorde at de to måtte vente på hjelp i nesten ett døgn.

Valgte vanskelig rute

Det var i 02-tiden natt til onsdag de to svenske klatrerne startet på turen opp til toppen på den 943 meter høye Vågakallen – ett av de mest kjente og populære fjellene i Lofoten.

På forhånd hadde klatrerne bestemt seg for å ta den mest utfordrende og lengste klatreruta.

– Det gikk veldig greit helt til de kom til det siste oppstigningen, som rent klatremessig er ganske enkel. Men tåka gjorde ekstremt farlig å fortsette opp på toppen. Vi innså at vi ble nødt til å ta stor risiko for å komme opp.

Ville vente

Klatrerne bestemte seg for å vente og se om tåka ville lette, slik at de kunne komme seg til toppen. Samtidig innså klatrerne at det på det tidspunktet var umulig å snu og klatre ned igjen.

– Vi hadde to valg, enten å fortsette oppover eller vente. Vi opplevde også at tauet var blitt kuttet av en stein. Dermed var ikke tauet langt nok for å kunne rappellere ned.

Kalde og sultne

SEA KING I AKSJON: Slik så det ut ved Vågakallen onsdag. Tåken gjorde redningsaksjonen vanskelig. Fjellet er 943 meter over havet og ligger i Vågan kommune. Foto: SVOLVÆR ALPINE REDNINGSGRUPPE

Klatreturen var planlagt som en «light and fast»-bestigning. Derfor hadde ikke klatrerne med seg ekstra proviant eller klær som kunne holde dem varme på en fjellhylle i 750 meters høyde.

Etter å ha ventet i tre timer i tett tåke ringte de en klatrekompis. Han fikk varslet Hovedredningssentralen og Svolvær Alpine Redningsgruppe. Men tåka gjorde helikopterredning umulig, og klatremannskapene nådde heller ikke fram til stedet.

I 19-tida ble det gjort et nytt forsøk, men også denne gangen ble mannskapene forhindret av de vanskelige værforholdene.

Sjokolade og vann

TETT TÅKE: De to svenske klatrerne som har sittet værfast på ei fjellhylle i Lofoten i nesten et døgn, ble hentet ned natt til torsdag. Foto: Svolvær Alpine Redningsgruppe

– Det ble kaldere og kaldere, og vi var redde for å fryse i hjel.

Alt av klær var kliss våte, og for å holde varmen måtte klatrerne gni seg mot hverandre. Over tre timer senere lyktes helikopteret å få ned en sekk med mat, drikke og en fjellduk til klatrerne.

– Det var vann og sjokolade og en bivuakkpose som var stor nok til to personer. Men det aller beste var, at vi da ble trygge på at vi kom til å klare oss, forteller svensken til NRK.

– En lærepenge

Klokka 3.10 tvitret politiet i Nordland at redningshelikopteret hadde lyktes å løfte ned de to uskadd og at begge var i god behold.

– Det var en enorm lettelse. Vi er utrolig takknemlige overfor alle som deltok i aksjonen.

Selv om klatrerne er erfarne, har de lært et par ting om fjellene i Nord-Norge.



– I ettertid ser vi at det var uansvarlig å ikke ha med mer klær og proviant. Vi burde også hatt bedre «koll» på værmeldingen. I tillegg burde vi hatt en plan B for å ta oss ned. Noen saker lærer man seg bare ved å prøve. Men man skal ha respekt for fjellet, sier han til NRK.