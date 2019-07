Samlet inn penger til Barnekreftforeningen – frastjålet sykler for 400.000

Hvert år sykler syklistene i Team Rynkeby til Paris sammen med 53 andre nordiske lag. Turen er på mange måter en årlig gulrot for medlemmene i veldedighetssykkellaget, som sykler for å samle inn penger til Barnekreftforeningen.

Jan-Eirik Vembre, kaptein og leder for Team Rynkeby Bodø, sier alt har gått smertefritt frem til siste kveld da de hadde avslutningsmiddag.

Da hadde de plassert kjøretøy og utstyr ferdig lastet, så de skulle kunne komme seg hjem raskt.

Etter middagen oppdaget de at det hadde vært innbrudd i varebilen. 20 sykler var borte.

– Tyvene visste åpenbart hva de skulle gå etter og hva vi hadde om bord, for de hadde rensket så mange sykler som de klarte å dra med seg. I tillegg er noe utstyr og bager tatt fra varebilen, sier Vembre til NRK.

– Trasig avslutning

– Det skal ikke være noe feil med måten vi har gjort ting på, de har knust ei rute på varebilen og tatt det som stod der, før de har slått av hengelåsen på hengeren, sier kapteinen.

Vembre anslår verdien på de stjålne syklene til rundt 400.000 kroner totalt. Klubben har blitt frastjålet 20 av totalt 32 sykler.

– Det er tydelig at de ikke hadde plass til flere, for det som hang innerst var der fortsatt mens alt ytterst var borte, sier han.

Syklene lastet opp i henger. Bildet er tatt før innbruddet. Foto: Team Rynkeby God Morgon Bodø

– Alle deltakere betaler jo for utstyret, turen og oppholdet selv. Om vi tar verdien på syklene ligger de på i overkant av 20.000 per sykkel i normalpris. Det er trasig for dem som allerede har betalt 30.000 kroner for å være med på turen.

Hadde forsikring

Nå håper kapteinen at alt går i orden med forsikringsselskapene. Ifølge ham er alle som var med på turen forsikret med reiseforsikring.

– Vi tror dette er noe som var planlagt. Alt var innlåst i henger med hengelås, som stod på anvist plass fra hotellet.