Samenes nasjonaldag er en offisiell flaggdag i Norge, men ikke en høytidsdag. Det vil si at ingen får fri fra skole eller jobb slik man gjør på 17. mai.

NRK har fått Norstat til å spørre folket om samenes nasjonaldag den 6. februar burde være en fridag.

37 prosent svarer ja, mens 39 prosent svarer nei. 24 prosent vet ikke. Folket er med andre ord delt på midten.

Vil løfte saken til Stortinget

Men stortingsrepresentant (1. vara) Christian Torset fra SV i Nordland er ikke i tvil om at samenes nasjonaldag bør være en offentlig fridag.

– Dagen feirer vi med offentlig flagging med hilsen fra kongen og regjering, så i praksis langt på vei en høytidsdag allerede.

Torset mener dette er et naturlig videre steg for å rette opp i uretten begått mot samene i tidligere tider.

– Vi har en lang historie der det samiske folket er blitt undertrykt. Samene har fått ei offisiell unnskyldning, og vi har fått 6. februar for å feire den samiske kulturen. Det er en selvfølgelighet at dagen også blir en høytidsdag.

– Legger til ekstra høytidsdag

Torset vil nå løfte dette som en sak i egen partigruppe. Og han mener løsningen er å øke antallet fridager i kalenderen.

– Å endre høytidsdager er en større prosess, og dette må utredes. Da er det naturlig å se på antallet høytidsdager. For eksempel pinsen, som svært få har et forhold til. Men jeg har som utgangspunkt at vi legger til samenes nasjonaldag som en høytidsdag.

Her er SVs spørsmål og begrunnelse som er sendt til kommunalministeren: Ekspandér faktaboks Spørsmål: 6. februar flagges det for samenes nasjonaldag. Vil regjeringen vurdere å omgjøre dagen til en offisiell høytidsdag? Begrunnelse: Siden 1993 har samenes nasjonaldag blitt feiret 6. februar. Datoen er valgt på fordi det var på denne dagen i 1917 at det første samiske landsmøtet ble avholdt. Siden har dagen blitt stadig viktigere, og bidrar sterkt til å fremme samisk kultur, levesett, stolthet og historie. Dagen markeres med flagging, og det er egne tilstelninger i skoler og barnehager. På mange måter er dagen allerede en høytidsdag, men altså ikke fullt ut. I den offentlige debatten er det fortsatt utbredt motstand og fordommer mot anerkjennelse av det samiske. Dette understreker behovet for å gjøre samenes nasjonaldag til en offisiell høytidsdag.

Har programfestet fridag

Også MDG mener det er på tide å sidestille 6. februar med 17. mai.

Miljøpartiet har også programfestet dette, sier Une Bastholm.

– Det er en viktig markering for anerkjenne det samiske som en felles kulturarv i Norge.

– Kan man ikke gjøre dette uten en fridag?

– Det kunne vi sikkert, men poenget er at majoritetssamfunnet skal forstå at det er viktig at vi feirer og markerer samisk kultur og språk.

– Folkeopplæring

Bastholm sier 3 av 4 samer i dag sier de har opplevd diskriminering og hets.

– Det ligger også mye folkeopplæring i en tydeligere markering av vårt eget urfolk og deres historie.

Det er 30 år siden 6. februar ble etablert som samenes nasjonaldag. Bastholm mener tiden er inne for en skikkelig debatt om ikke dagen også bør bli en fridag.

– Vi har mer kunnskap om den diskrimineringen som samene opplevde. Det er på tide med en skikkelig debatt. Den har egentlig ikke vært tatt siden jeg har kom inn på Stortinget i 2017.

NRK forklarer Hvorfor heter det samenes nasjonaldag? Bla videre Samekonferansen i Åre vedtok nasjonaldagen i 1992. Dagen ble feiret for første gang i 1993. Nasjonaldagen kom som følge av lang historie med politisk strid og samisk rettighetskamp. Heter det ikke samefolkets dag? Både "samenes nasjonaldag og "samefolkets dag" finnes i norske lovverk og i det offentlige. Da 6.februar ble vedtatt som nasjonaldag ble det nordsamiske ordet "álbmotbeaivi" brukt. Ordet sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag. Kilde: sametinget.no Begrepet nasjon har flere betydninger; 1. en gruppe mennesker med felles sosial og kulturell identitet 2. en statsdannelse eller en stat som omfatter en gruppe med felles identitet Kilde: snl.no Ett folk i flere land I Norge bor det flere folk. Samenes nasjonaldag er felles for ett folk i flere land. Sammenlignet med Norges nasjonaldag, som er en nasjonaldag for en stat. Samekonferansen som endret alt Konferansen i 1992 la til grunn at samene er et folk på kryss av landegrenser og at bruken av nasjonsbegrepet ikke bare betyr en egen stat. Forrige kort Neste kort

Også Studentparlamentet ved UiT har vedtatt en resolusjon om å likestille den samiske nasjonaldagen med den norske.

Sametinget sier nei

Sametingsråd Eskil Mikkelsen er ikke så opptatt av at Samens nasjonaldag skal være en offisiell fridag.

EN VIKTIG DAG: – Det er helt klart at vi trenger denne dagen for å sette samiske spørsmål på dagsordenen, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen. Foto: Tor Egil Rasmussen / NRK

– Vi på Sametinget mener at det ikke trenger å være en fridag. Det er viktigere at alle skal få mulighet til å delta i markeringen, og at det må legges til rette for det, sier han.

Og legger til:

– Det er en viktig dag for mange. Vi feirer og får vist fram hvem vi er. Vi får synliggjort det samiske folket, kulturen og samfunnsliv i hele landet.

Istedenfor en fridag mener Mikkelsen at dagen bør fylles med samisk innhold, spesielt i skoler og barnehager over hele landet.

– Vi mener at det er den rette veien å gå. Men for at det samisk kultur skal bli en integrert del av opplæringen bør det komme med i regelverket som blant annet er omfattet av opplæringsloven, sier Mikkelsen.

NRK har også spurt i hvilken grad man føler tilhørighet med samisk kultur og historie:

