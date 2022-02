Mener samenes nasjonaldag bør bli fridag: – Vil koste 10 milliarder kroner

«Det foreligger ingen planer om å fremme forslag om å gjøre 6. februar til offisiell høytidsdag».

Det er det korte svaret kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) ga til Christian Torset i Stortinget.

Vararepresentant Christian Torset (SV). Foto: SV

SVs vararepresentant ønsker å gjøre Samefolkets nasjonaldag til nasjonal fridag og lurte i et skriftlig spørsmål på om regjeringen ville vurdere det samme.

Men det vil den altså tydeligvis ikke.

– Det var et veldig kort svar. Det er synd for jeg synes det hadde fortjent å bli tatt litt mer på alvor. Jeg oppfatter at han ignorerer spørsmålet, sier Torset til NRK.

Også MDG mener 6. februar bør bli offisiell høytidsdag, og heller ikke stortingsrepresentant Rasmus Hansson er imponert over svaret fra Gram.

– Den demonstrative mangelen på interesse for et helt opplagt spørsmål er et slag i trynet på den samiske nasjonen, sier han til NRK.

Hansson mener timingen for en lovendringen nå, er veldig god.

Rasmus Hansson i MDG. Foto: Hallvard Norum / NRK

– Det er nå samefolket virkelig reiser seg. Det som begynte med Alta-kampen, og ble til samerettsutvalget og Sametinget, er en utvikling som akkurat nå skyter fart. Akkurat nå er samiske ungdommer virkelig i ferd med å ta kulturen og identiteten sin tilbake.

– Det vil være en veldig viktig markering av det løftet; å anerkjenne at vi har en nasjon i nasjonen, og at alle er med og feirer når samene har en nasjonaldag.

Også Torset understreker betydningen.

– Er det ikke et naturlig neste steg i lys av hundrevis av år med undertrykkelse og fornorskningspolitikk, at vi signalerer at dette er en kultur, et språk og et levesett som vi tar på det fulleste alvor.

Kommunalministeren: Ikke prioritert

Til NRK understreker kommunalminister Gram at han er glad for at den samiske kulturarven blir mer og mer synliggjort.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Hege K. Fosser Pedersen

– Feiringene av 6. februar har over tid utviklet seg, og det er nå innholdsrike, flotte og positive markeringer av dagen mange steder i Norge.

– Jeg er veldig glad for at vi får vist fram og hyllet den samiske kulturarven, som for hvert år blir mer og mer synliggjort. Jeg hadde selv gleden av å være til stede på den flotte feiringen i Oslo rådhus nå sist søndag.

Men:

– Spørsmålet fra representanten fra SV handler om vi skal innføre en ekstra fridag, noe som også vil ha en betydelig kostnadsside. Det å innføre flere fridager i Norge er ikke prioritert fra Regjeringen.

Dyrt med fridager

I dag er det ti offisielle fridager i Norge. Å introdusere en ny vil ha økonomiske konsekvenser.

Det forteller Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets.

– Samlet verdiskapning i Norge er cirka 3400 milliarder kroner i året. Verdien av det vi produserer er altså cirka 14 milliarder kroner hver dag. Det vil si at hvis alle jobber en dag mindre så blir det akkurat 14 milliarder mindre produsert.

– Men så er det alltid noen aluminiumsverk som går, sykehus som drifter og fly som flyr, så vi kan si at det koster samfunnet om lag 10 milliarder for en fridag.

Torset i SV mener derfor spørsmålet må utredes.

– Å endre høytidsdager er en større prosess, og dette må utredes. Da er det naturlig å se på antallet høytidsdager. For eksempel pinsen, som svært få har et forhold til. Men jeg har som utgangspunkt at vi legger til samenes nasjonaldag som en høytidsdag.

Rasmus Hansson har heller ikke noe fasitsvar.

– Poenget er å få markert dette med en fridag. Vi er helt åpen for å trekke den fra en allerede eksisterende fridag, eller markere dette på en annen smart måte som ivaretar hensikten; nemlig at vi alle feirer at samene har sin nasjonaldag.

Sametinget sier nei

Sametingsråd Eskil Mikkelsen er ikke så opptatt av at samenes nasjonaldag skal være en offisiell fridag.

– Vi på Sametinget mener at det ikke trenger å være en fridag. Det er viktigere at alle skal få mulighet til å delta i markeringen, og at det må legges til rette for det, sier han.

Og legger til:

– Det er en viktig dag for mange. Vi feirer og får vist fram hvem vi er. Vi får synliggjort det samiske folket, kulturen og samfunnsliv i hele landet.

Istedenfor en fridag mener Mikkelsen at dagen bør fylles med samisk innhold, spesielt i skoler og barnehager over hele landet.