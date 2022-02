– I dag tidlig oppdaget varslingsstasjonen i Sørreisa at flere russiske fly fløy ut fra Kolakysten og i retning vestover, sier sjef for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland.

For første gang rykket da de nye norske F-35-flyene i Nato-beredskap ut fra Evenes for å identifisere flyene og markere norsk interesseområde.

Like etter at NRK publiserte denne saken ble F-35-flyene på nytt sendt ut for å identifisere russisk aktivitet, bekrefter Forsvaret.

6. januar overtok F-35 dette ansvaret fra de gamle F16-flyene i Bodø.

– Beredskapen virker

F-35-flyene fra Evenes identifiserte en såkalt russisk Mainstay utenfor kysten av Finnmark. Mainstay er et russisk kommando- og kontrollfly som brukes for å lede andre egne flystyrker.

I tillegg har det en radar som gir luftbilde, ifølge Luftforsvaret.

– Dagens identifisering viser at F-35 virker i den nye rollen ut fra Evenes. Gjennom beredskapen ivaretar vi en svært viktig jobb for NATO, et oppdrag vi både er godt forberedt på, og fortløpende klare til å løse, sier Folland.

Forsvarets overvåkningsfly har den siste tiden fulgt russisk aktivitet utenfor kysten av Norge.

Russland har varslet en rekke øvelser til sjøs i tiden fremover.

Russiske øvelser

Totalt er 140 russiske krigsskip og støtteskip kalt ut på øvelser i havområdene som grenser til Russland.

Tirsdag i forrige uke ble en gruppe på fem russiske marinefartøy identifisert nord for Finnmark.

Et russisk fartøy, Viseadmiral Kulakov, i Udaloy-klassen fotografert fra et norsk P-3C Orion fly fra 333-skvadronen 25 januar 2022 Foto: 333 skavdron / Forsvaret / 333 skavdron / Forsvaret

– Vi har fulgt bevegelsene fortløpende, sier kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stine Barclay Gaasland til NRK.

Samtidig som det pågår russiske øvelser, er forberedelsene til Natos storøvelse CORE 22 i gang flere steder.

Det blir den største Nato-øvelsen siden øvelsene under den kalde krigen tok slutt på 80-tallet.

CORE 22 skal skje i nord i mars og april. Forberedelsene til øvelsen kom i gang allerede på slutten av fjoråret.

– En normal Cold Response øvelse hadde tidligere 15.000–18.000 mannskaper involvert. Øvelsen nå vil har 30.000 til 35.000 mannskaper involvert. Da er også de som er til sjøs, i lufta og de som forbereder øvelsen på hjemmebasene inkludert. sier oberstløytnant Ivar Moen.

Fra Forsvarets operative hovedkvarter meldes det at CORE 22 vil foregå i hovedsak i Nordland og Troms, og i havet utenfor.

– Det vil være begrenset øvingsaktivitet i Finnmark, opplyser Moen.

Han bekrefter at forberedelsene til storøvelsen vil gi økt militær aktivitet flere steder allerede nå, men altså ikke i større grad i Finnmark.

To hangarskipsgrupper kommer

Det britiske hangarskipet «HMS Prince of Wales» leder Natos High Readiness Force og vil delta i øvelsen sammen med sine støtteskip.

Det samme vil det amerikanske hangarskipet USS «Harry Truman». Her er allerede den norske fregatten KNM Fritjof Nansen et av støttefartøyene til Hangarskipet.

USS «Harry Truman» har med 5–6 eskortefartøyer, KNM «Fritjof Nansen» er et av disse, og har som oppgave å blant annet beskytte hangarskipet mot luft-, overflate- og undervannstrusler.

Står på beredskap

De nye F-35-flyene på Evenes er i såkalt Quick Reaction Alert (QRA) beredskap for Nato.

Flyene skal kunne være på vingene 15 minutter etter at de har mottatt meldingen om oppdraget.

Fram til dette var det F16-flyene fra Bodø som hadde dette oppdraget. I 2021 hadde Luftforsvaret 34 QRA-oppdrag, og totalt 58 russiske fly ble identifisert.

– Hvordan er F-35 og andre norske fly-kapasiteter forberedt på den økte russiske aktiviteten?

– Gjennom QRA-beredskapen ut fra Evenes er vi til enhver tid forberedt på å rykke ut. I tillegg QRA-beredskapen har Forsvaret flere andre kapasiteter og systemer som brukes til overvåking, sier Gaasland.