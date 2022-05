Starter full gransking etter den verste dødsulykken på 5 år

15. mai omkom fire tsjekkiske turister i Steigentunnelen i Nordland da en personbil kolliderte inn i en traktor med henger.

Totalt var seks personer involvert, og sjåføren av personbilen er fortsatt kritisk skadet.

For å finne en like alvorlig ulykke på norske veier må vi helt tilbake til 2018. Den gang i Rjukan da fem personer omkom.

Nå starter Statens havarikommisjon arbeidet med en full sikkerhetsanalyse.

Spesielt fokus på tunnelulykker

Ingvild Ytrehus, direktør for avdeling vei og landforsvar, forklarer hvorfor de nå går i gang med en grundig undersøkelse.

– Det er ei ulykke som har skjedd i en tunnel, det er fire omkomne, en kritisk skadd og involverer en traktor med tilhenger. Tunnelulykker er også av de områdene vi har spesielt fokus på.

Så langt er det gjennomført en forundersøkelse og arbeidet med en full sikkerhetsanalyse er igangsatt.

FIRE OMKOM: Personbilen av typen Volkswagen Multivan så slik ut da politiet hadde fjernet den fra ulykkesstedet.

– Hva betyr det at dere gjør en full sikkerhetsanalyse?

– Det betyr at vi går inn i alle faktorer rundt hendelsesforløpet. Hva skjedde, hvorfor skjedde det og hva kan vi gjøre for å forhindre at det skjer igjen.

Ikke siden 2018 har det vært en like alvorlig ulykke på norske veier. Samme dag omkom også to personer i Voss, samt en person i Grenland.

Det gjør 15. mai til den verste ulykkesdagen på norske veier de siste åtte årene.

Vil gjennomføre intervju med traktorsjåføren

Totalt har 37 personer omkommet på norske veier i 2022.

At færrest mulig dør i fremtiden er følgelig en viktig faktor for at det nå gjennomføres en full sikkerhetsanalyse.

Allerede har Statens havarikommisjon gått igjennom begge kjøretøyene og gjort teknisk undersøkelse.

Ytrehus i Statens havarikommisjon sier de vil se på overlevelsesmulighetene i forbindelse med en ulykke som den i Steigen. Foto: Nordland politidistrikt

– Hva vet dere om det som har skjedd?

– Vi har ei formening om et hendelsesforløp. Men vi ser åpent på dette og vil se nærmere på det som har skjedd. Dette er ei ulykke som involverer er en saktegående traktor med tilhenger. Det med synlighet i tunnelen er et av de aspektene vi ser på.

Personen som kjørte traktoren er informert om at det er satt i gang en sikkerhetsundersøkelse. Politiet har tidligere sagt til NRK at han er svært preget av det han har opplevd.

Etter hvert vil også havarikommisjonen prate med vedkommende.

– Vi vil gjennomføre et intervju med han når omstendighetene tillater det. Foreløpig er han ikke intervjuet.

Et annet aspekt de vil undersøke er hvor stor mulighet for overlevelse de tsjekkiske turistene hadde.

– Det er et voldsomt styrkeforhold mellom en traktor med henger og en Volkswagen Multivan 2005-modell i dette tilfellet. Et av de forholdene vi ser på er overlevelsesmuligheter i bilen når man kolliderte med tilhengeren.