Det var 15. mai i fjor at fire tsjekkiske turister omkom da en personbil kolliderte med en traktor inne i Steigentunnellen.

Politiet har i lengre tid etterforsket ulykken. Nå er saken henlagt, skriver TV 2.

I oktober ble politiet ferdig med etterforskingen av saken, og den ble sendt videre til statsadvokaten.

– Det er foretatt en sammensatt vurdering av alle bevisene i saken. Grunnet det fatale utfallet av saken og ingen vitner til hendelsen, har det ikke vært mulig å trekke en tilstrekkelig klar konklusjon om hva som faktisk skjedde, sier statsadvokat Hilde Stoltenberg til TV 2.

Stoltenberg opplyser til NRK at hun ikke er tilgjengelig for intervju, og henviser til politiet i Nordland.

Kollidertede med traktor

Den tsjekkiskregistrerte personbilen kjørte inn i den saktekjørende traktor som hadde punktert et av hjulene og som manglet baklys.

Disse omkom i Steigentunnelen Ekspander/minimer faktaboks Ladislav Mikulec, 73 år

Libor Pasa, 63 år

Petr S., mann i 70-årene. Familien ønsker ikke at politiet oppgir etternavn.

Den siste omkomne er en mann i slutten av 40-årene. Familien ønsker ikke at politiet oppgir navnet hans.

Totalt seks personer var involvert i ulykken. Fem satt personbilen der fire av passasjerene omkom og føreren ble hardt skadet. I tillegg var det én fører av traktoren.

Ulykken var den verste på norske veier siden 2018, og førte til at Statens havarikommisjon satte i gang en full sikkerhetsanalyse.

Finn-Ove Smith er forsvarer for sjåføren av traktoren. Han sier til NRK at hans klient er glad for at saken er avsluttet.

– Han har syntes at dette har vært forferdelig tungt, og han er glad for at han ikke kan klandres for ulykken.

Uforsvarlige kjøreforhold

Torsdag forrige uke kom rapporten fra Havarikommisjonen. Den slår fast at det kan være flere årsaker som førte til de fire dødsfallene.

Én av årsakene som blir listet opp, er at tunnelen ikke var i forsvarlig stand.

– Nordland fylkeskommune hadde planlagt å oppgradere tunnelen innen 2025, men det var ikke satt i gang kompenserende tiltak i påvente av en oppgradering, står det i rapporten.

Mangel på sikre opplysninger gjør det vanskelig å trekke en klar konklusjon om hvilke faktorer som medvirket til kollisjonen.

I rapporten kommer det dog fram at mangel på setebeltebruk hos flere av passasjerene kan være mulig årsak til flere av dødsfallene.

Forsvaret Smith forteller at hans klient har vært i samtaler med havarikommisjonen, og at han er kjent med rapporten som peker på at andre forhold kan være avgjørende.

– Man får kanskje aldri svar på hvorfor ulykken intraff, men faktum er at noen kjørte rett på min klient. Også andre som har kjørt i tunnelen som så ham, og kjørte forbi, sier Smith.

Tunnelens lysanlegg var ikke i henhold til forskrift

– Den åtte kilometer lange tunnelen hadde mørke vegger, og lysanlegget var ikke i samsvar med tunneltrygghetsforskriften for fylkesveier, står det i rapporten.

I tillegg til at traktoren var saktegående og tilhengeren manglet baklys, skal personbilen, ifølge rapporten, sannsynligvis ha kjørt uten fjernlys.

Frem til lysanlegget blir oppgradert, anbefaler statens havarikommisjon at Nordland fylkeskommune igangsetter kompenserende tiltak i Steigentunnelen som kan ivareta trafikksikkerheten.