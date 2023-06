Høyre la tirsdag fram sitt alternativ til revidert statsbudsjett.

Der foreslår partiet nok en gang å spare inn 95 millioner kroner på å skrote gratis ferger på fylkesveier til fordel for en billigere fergebillett.

I statsbudsjettet i fjor vedtok regjeringen på at det skal være gratis å reise med ferge på de sambandene som har under 100.000 passasjerer i året.

I tillegg reduseres overføringene til fylkeskommunene med til sammen 1,1 milliarder kroner.

I fergefylket Nordland, med rundt 30 ulike samband, skaper forslaget reaksjoner lokalt.

Det var med flagget til topps at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for ett år siden møtte folk på fergeleiet på øya Tomma i Nesna kommune for å markere at det i dag er blitt gratis å reise med ferge hit. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det er distriktsfiendtlig å kutte i fergetilbudet. Det er et konkret tiltak for å holde liv i, og satse på distriktene.

Det sier lokallagsleder i Nesna Senterparti, Rebekka Bruin Ødegaard.

– For oss på Nesna har gratis ferger tatt bort driftsulempen for næringslivet, og vil etter vår mening bidra til å øke bolyst og utvikling i hele kommunen. Derfor er vi uenig i Høyres prioritering.

Vil ha statlig hjelp, tross rekordoverskudd

Hun får støtte fra fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide (Ap).

– Det er veldig uheldig og rart at Høyre ikke vil ha gode kollektivtilbud til folk langs kysten.

Elin Dahlseng Eide (Ap) er fylkesrådsleder i Nordland. Foto: Mathias Mikalsen

Dahlseng Eide er klar på at fylkeskommunen ikke kan ta regningen for gratis ferger alene, og reagerer på Høyres forslag.

– Dersom ikke gratis ferger blir finansiert fra staten blir dette vanskelig for oss. Det må være et spleiselag.

Samtidig har Nordland fylkeskommune lagt bak seg et rekordår økonomisk. Regnskapet for 2022 ga et overskudd på 790 millioner kroner.

– Dere har store summer på disposisjonsfond?

– Disse pengene er bundet opp i langsiktige investeringer. Vi skal bygge to nye skoler. Dette er penger som er disponert, svarer Dahlseng Eide.

I Senterpartiets stortingsgruppe reageres det med vantro på Høyres forslag til revidert statsbudsjett.

– Vi er opptatt av at ferjene skal gå. Hvis man kutter 1,1 milliarder kroner, så er alternativet å kutte ferjetilbudet, eventuelt skru opp prisene. Vi har ment at det er helt feil og har innført gratis ferje på mange strekninger, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener det er helt feil å kutte i fergetilbudet og overføringene til fylkeskommunene, slik Høyre foreslår. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Også stortingsrepresentant fra Nordland, Siv Moslett (Sp) reagerer på forslaget.

– Det betyr dårligere tilbud, færre avganger og at folk og næringsliv må betale mer. Dette er henger ikke på greip, sier hun.

Høyre: Må stramme inn økonomien

– Slik økonomien er med Ukraina-krigen og høye renter, så prioriterer ikke vi gratis ferge nå. Vi prioriterer å ha lave fergepriser, men ikke gratis ferger.

Det sier stortingsrepresentant fra Nordland, Bård Ludvig Thorheim (H).

I Høyres alternative budsjett foreslår de å bruke 5,2 milliarder kroner færre oljepenger enn det regjeringen legger opp til.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) mener tiden er inne for å stramme inn pengebruken for å holde renten lav for folk flest. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi frykter at pengebruken driver opp renten, som igjen går hardt ut over folks økonomi – mye mer enn det kostnader på ferge. Det er en klar prioritering fra Høyre.

– Men 95 millioner kroner til gratis ferger – hvor mye har det å si når det gjelder renten?

– Det er summen av alle prioriteringer vi gjør som viser at vi er villige til å bruke adskillig mindre penger enn det regjeringen gjør. Da prioriterer vi ikke gratis ferge slik den økonomiske situasjon er nå.

Mener fylkene bør ta regningen for gratisferger

Da regjeringen lovet en reduksjon i fergeprisene i 2021, var Thorheim ute og kritiserte regjeringen for å ikke holde det de lovet.

– Mange har grunn til å føle seg lurt, sa Thorheim den gang.

– Du var kritisk til regjeringen ved inngangen til 2022 fordi de ikke gjorde nok rundt gratis ferger. Nå foreslår man å ta bort hele gratisordningen. Har pipen fått en annen lyd?

– Nei. Det er riktig at jeg påpekte at regjeringen prøvde å fremstille at det var innført gratis ferger, uten at det i realiteten var det. Det er helt riktig å påpeke fra opposisjonen.

Thorheim sier at Høyre vil gjøre fergene rimeligere, men skal de bli helt gratis må fylkene selv hoste opp de pengene.

– Er ikke det en diskusjon om hvor mye staten kan bidra med sammenlignet med fylket?

– Det er jeg uenig i. Nordland fylkeskommune har best økonomi i hele landet. Det er et prioriteringsspørsmål hva man ønsker å bruke pengene på.

– Høyre redusere overføringene fra staten til fylkene med 1,1 milliarder kroner. Gjør man ikke det vanskeligere for fylkene å nettopp bruke penger på samferdsel gjennom et slikt grep?

– Det kuttet er fordelt på alle fylkene, og det er fordi det er veldig store overskudd i fylkeskommunene. Derfor mener vi at det er rom for å spare inn noe der.