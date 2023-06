Sarah Schmid og partneren Marco Rossi har feriert i Norge i mange år. Også i Vesterålen, som de forelsket seg totalt i.

Det resulterte i at de kjøpte Oppmyre Camping i Øksnes i Vesterålen, som de skal drive og utvikle videre, tross det nordnorske sommerværet.

I vakkert landskap med rikelig plass har paret gjort det motsatte av trenden blant rike nordmenn.

Flyttet fra Sveits til Norge.

Ifølge Dagens Næringsliv i mai har 49 nordmenn tatt med seg 43 milliarder kroner og meldt flytting til Sveits i 2023.

For Sarah Schmid var det ikke pengene som var viktig da hun og samboeren tok beslutningen om å flytte til Norge. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Totalt har 350 nordmenn som bor i Sveits millionformue.

Årsaken er at Sveits har mye lavere skattesatser enn i Norge. Dermed kan rike nordmennene langt på vei slippe å skatte av formuene sine.

Det sveitsiske skattesystemet åpner nemlig for å inngå private skatteavtaler med likningsmyndighetene.

Særlig gjelder dette om du kommer flyttende til landet med en stor formue.

– Vi kan bare snakke for oss, men for oss er rikdom naturen. Sammen med opplevelser med og i naturen, lokalbefolkningen og turistene, sier Schmid.

Bladet Vesterålen omtalte det lykkelige paret først.

– Håper ikke alle flytter til Sveits

For Schmid og Rossi, var det ikke pengene som var viktig da de tok beslutningen om å flytte til Norge og Vesterålen.

– Sveits er også et fint land, men jeg tror at vi har mer plass her. For oss er Norge en veldig fin plass. Vi håper at ikke alle nordmenn skal flytte til Sveits. Der er det ikke nok plass, sier Rossi og ler.

Det er også åpenbare forskjeller mellom den sveitsiske storbyen Bern og Myre i Øksnes kommune, sier Sarah Schmid.

– Dette er verdens fineste sted. Veldig rolig med utsikt og fuglesang hele dagen. Folkene er veldig hjelpsomme, og man føler seg fri. Livet er mye roligere enn i Bern, og vi nyter bare alt.

– Vi liker å være en del av Vesterålen med lokalbefolkningen og annet næringsliv, sier Marco Rossi og Sarah Schmid. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Det sveitsiske paret har ingen planer om å flytte tilbake til Sveits.

– Vi liker å være en del av Vesterålen med lokalbefolkningen og annet næringsliv. Kanskje vi skal være her til evig tid. Vi har ikke en plan, men det kan skje.

Bruker millioner på nye innbyggere

I en av nabokommunene til Øksnes, Bø i Vesterålen, sitter ordføreren som har fått mye oppmerksomhet de siste årene.

Sture Pedersen har ført en desperat kamp for å snu befolkningsflukten fra sin egen kommune, og de siste tre kvartalene har vist positive befolkningstall i Bø.

Blant annet har han skapt sitt eget «minisveits» ved å sette ned formuesskatten.

Han mener at hele Nordland må spille seg selv god ved å fremheve de positive sidene ved å bo på mindre steder.

– Vi har fått tre tyske familier som har flyttet til Bø. Jeg har opplevd at de setter stor pris på kostnadsnivået, og at de får mer tid til familien. Du skal leve godt, men billigere enn det du gjør i sentrale strøk.

Sture Pedersen er ordfører i Bø i Vesterålen. Der har de gått langt for å lokke folk til å bosette seg. Foto: Tone Marit Sørensen

Om slike mennesker skal finne veien til mindre steder som Bø i Vesterålen, må kommunen legge pengene på bordet.

Det har de gjort i Bø de siste årene, og Pedersen mener at det har fungert. Det eneste de ikke kan gjøre noe med, er været.

Blant annet har de kjøpt seks leiligheter fra utbyggere, med kravet om at de da bygger dobbelt så mange. De har også innført gratis barnehage til småbarnsfamilier.

– Du må ha et godt fritidstilbud og botilbud for å få folk til å ville bo her. Det er også potensial i hus bygd på 60-tallet, med 3–4 soverom. Skal folk kunne bosette seg her, så trenger man hus. Derfor har vi bedt folk som kun bruker husene noen uker i året, om å selge det til de som faktisk skal bo her. Da bidrar man direkte til distriktsutvikling.