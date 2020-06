Til tross for 20 grader og sol i Saltdal i Nordland er ikke alt som det skulle ha vært.

Den seige vinteren har fortsatt ikke sluppet taket helt.

Bonde Per Arne Knædal i Saltdal slapp de siste sauene på beite denne uka. Det er seint.

– Jeg har drevet med sau i 40 år, men at det skulle bli så prekært som i år har jeg aldri vært borti.

Slik situasjonen ble har de måttet holde igjen dyrene på gården fremfor å sende dem på fjellet for å beite, slik de pleier.

– Dette er veldig spesielt. Sammenlignet med i fjor er vi en måned på etterskudd. Og det sliter hardt på dyrene når lammene blir så store.

Bonde viser sau på sommerbeite. FOTO: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Elendig sammenlignet med fjoråret

Sauene som står igjen skulle beitet ute på grønt gress. Når ikke det har vært mulig har bøndene måttet fore dem inne med grovfor og kraftfor.

– I fjor hadde vi et kanonår med mye fôr, mens i år blir det kanskje langt under halvparten.

Det merker sauebonden på lommeboka. Han anslår selv å ha brukt rundt 100.000 kroner mer på kraftfôr i år enn i fjord.

– Hvilke konsekvenser får det?

– Forer du en måned ekstra så renner tusenlappene ut i kraftfôr. Grovfôr har vi mer enn nok av – og takk for det.

– De har det jo fint her oppe, sier sauebonden. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Å endelig få slippe dem fri og se dem løpe opp skogen og i fjellet føles godt for bonden.

– De er nok glade for å komme ut igjen. De få dyrene som står igjen her er mer enn klare for å fare til fjells. Det er grønt gress de er interessert i nå, så det skal bli godt å få ut de siste.

For eksempel forteller han at de har brukt flere timer både morgen og kveld på å fore dyrene.

– Hadde de gått ute på beite hadde vi jo spart oss for det, understreker han.

Håper på en god høst

Ifølge tall fra Norges Bondelag er det rundt 2 millioner sauer og lam som skal ut på beite i sommer.

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård forteller at det stort sett er tilsvarende situasjoner med unormalt seint beiteslipp landet over i år.

– Det er klart det er krevende, sier hun.

– Alle som har høyfjellsbeiter må vente med å slippe ut sauer og lam til snøen har gått, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag. Foto: Eivor Eriksen / Norges Bondelag

Bondelaget har ikke regnet på økte kostnader for sauenæringa i år, men ifølge generalsekretæren er det merkbart at økte fôrkostnader synes i regnskapene.

Nå ser de frem mot høsten.

– Per nå kan vi ikke annet enn å håpe. Men vi håper jo inderlig på at det blir en god sesong med gode beiter og gode priser ut over høsten også.