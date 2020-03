Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For sauebøndene Solgerd Viderø og Jørn Ellingsen på Reipå i Meløy kommune kan det bli veldig lange dager og netter i tida som kommer.

For på rekke og rad i fjøset står 550 drektige sauer, som i løpet av de neste to månedene får totalt rundt 1100 lam.

– Alt er i rute bortsett fra at vi sliter med å få tak i nok arbeidshjelp, sier Jørn Ellingsen.

To av sauene har allerede fått lam, mens resten vil komme til fortløpende.

Mandag morgen kom de første lammene på gården til verden. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Lamminga starter for alvor om cirka tre uker. På denne tida ville vi normalt gått fra å være to på jobb, til å være fire til seks personer som må være her hele tiden.

Kommer seg ikke til Norge

De tre personene som egentlig skulle hjelpe til er i hjemlandene sine Litauen og Finland. På grunn av koronautbruddet er det vanskelig og usikkert å reise til Norge.

– Vi har en fast avløser som er hjemme i Litauen nå. I tillegg samarbeider vi med en finsk landbruksskole som skulle sende to studenter hit for å ha praksis.

Nå etterlyser sauebonden ekstra hender, men det kan ikke være hvem som helst.

– Du må ha en viss kunnskap fra før, fordi det kan være mye dramatikk under en fødsel. Og det er et så stort trykk her når det er lamming, at det er vanskelig å gi full opplæring mens det står på.

Ifølge bonde Jørn Ellingsen må de minst være fire personer i sving når lamminga starter for alvor. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Men det er helt sikkert noen som kunne tenkt seg noen uker på gård nå. Det er veldig givende og koselig arbeid, sier Jørn Ellingsen.

Han vet også om flere sauebønder som baserer seg på hjelp fra utlandet under lamminga.

– Kan ikke hjelpe alle

Kravet om kompetanse gjør at til og med dem som leier ut arbeidsfolk til gårder har problemer med å dekke behovet.

Daglig leder for Landbrukstjenester i Salten og Lofoten skulle gjerne hjulpet flere bønder.

Frank Wiik Rendal fra Landbrukstjenester i Salten og Lofoten. Foto: Privat

– Det er en vanskelig situasjon for mange sauebønder som ikke får tak i sesonghjelp nå, sier Frank Wiik Rendal.

– Det er ikke så mange som har erfaring fra lamming, så det er ei utfordring for oss å ha den kompetansen på plass. Vi hjelper en del bønder, men kan dessverre ikke hjelpe alle.

Regelendring

I går åpnet regjeringen for at sesongarbeidere fra EØS-land likevel kan komme til Norge. Det gjelder for arbeid i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

Regjeringen skriver at Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i bortvisningsforskriften som innebærer at EØS-borgere som skal jobbe i en næring der det er kritisk behov for arbeidskraft, får komme inn i Norge.

Regelen om karantene i 14 dager for personer som kommer fra utlandet vil gjelde for arbeiderne.

Dette er en viktig endring, mener landbruks- og matminister Olaug Bollestad fra KrF.

– Våronna står for døren, og nå kan EØS-borgere, som har fått jobb i landbruket, komme til Norge og starte opp med arbeidet. Denne endringen vil bety mye for produsenter som akkurat nå mangler arbeidskraft, sier Bollestad.

Men det er ikke så enkelt å få til for bonde Jørn Ellingsen, slik situasjonen er i verden nå.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det er dessverre ikke aktuelt. Det blir for usikkert for vår faste avløser å reise hit, og ikke vite om han får komme tilbake til Litauen etter lamminga. I tillegg går det ikke fly derfra, så han måtte i så fall ha kjørt hit.

– Når det gjelder studentene vi skulle få besøk av, så er alle skolene i Finland stengte, slik som her. Så det er ikke aktuelt for dem å reise ut av landet nå.

Hjemmeskole i fjøset

Heldigvis er det litt hjelp å få fra to av døtrene til Solgerd Viderø og Jørn Ellingsen.

Hannah er allerede i gang med å hjelpe til, med kyndig rådgiving fra foreldrene. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi har ei som går sisteåret på barneskolen og ei som går på ungdomsskolen som har hjemmeskole. Så de vil nok tilbringe en del av tiden i fjøset, det er veldig god lærdom i det, sier Jørn Ellingsen.

13 år gamle Hannah har lyst til å bli veterinær i fremtiden, så dette er perfekt praksis. Hun hjelper allerede til med de første lammene som har kommet til.

For å komme seg gjennom årets lamming på best mulig vis, for både folk og fe, håper Ellingsen at de får den hjelpa de trenger fra nærområdet.

– Etter at det gikk innslag om oss gikk på radio og TV i NRK Nordland har flere aktuelle meldt seg.

Det er både veterinærstudenter og lærere som ikke har helt fulle dager for tiden.

– I tillegg har flere i lokalmiljøet sagt at de kan bidra med andre ting på gården for å hjelpe oss. Det er vi veldig takknemlige for.