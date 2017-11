Reinsdyr-tragedie går verden rundt

Mediegiganter som Fox News og ABCNews i USA og britiske Sky News er noen av de mange internasjonale medier som har slått opp saken.

– Et blodbad

I nettutgaven av Daily Mail, Storbritannias nest største avis, er påkjørselen beskrevet som et blodbad der 106 reinsdyr over flere dager ble truffet og drept av godstog.

Slik reagerer internasjonale nyhetsmedier på dyretragedien. Foto: Jon Erling Utsi/Skjermdump

Sky News beskriver reingjeter Ole Henrik Appfjells reaksjon på tragedien. Han beskrives som «svimmel av sinne» over det som har skjedd.

Den fortvilte reineieren sier han kontaktet Bane NOR flere ganger og ble forsikret om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen dyrene hans oppholdt seg. Men beskjedene nådde aldri toget.

Se video av den store dyretragedien. Tallet 77 i videoen gjelder påkjørslene torsdag og lørdag. Det totale tallet denne uka er 106. Du trenger javascript for å se video. Se video av den store dyretragedien. Tallet 77 i videoen gjelder påkjørslene torsdag og lørdag. Det totale tallet denne uka er 106.

Teknisk feil

Sky News siterer NRK på at Bane NOR hevder det var en teknisk feil som gjorde at beskjeden fra reineieren aldri nådde fram.

Ole Henrik Kappfjell, som har drevet aktivt med reindrift i 25 år, er fortvilet over påkjørslene på Nordlandsbanen. Foto: Privat

Ole Henrik Appfjell er også intervjuet av nyhetsbyrået Associated Press. Han forteller til AP at han ikke har opplevd maken til denne tragedien. Han omtaler også det siste året som den verste noensinne fordi han har mistet 250 reinsdyr i togulykker.

Mediegiganten Fox News er også opptatt av at det nå ropes høyt om at det må settes opp gjerder ved Nordlandsbanen for å hindre liknende påkjørsler i fremtiden.

– Psykisk mareritt

Den fortvilte reineieren sier til NRK at han ble forsikret om at toget skulle saktne farten forbi strekningen der dyrene var. Det skjedde ikke og dermed dundret flere tog på Nordlandsbanen inn i flokken i full fart ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland, og drepte mange av dyrene hans.

Mange av reinsdyrene ble momentant drept i blodbadet. Foto: Jon Erling Utsi

– Vi som er reineiere har et tett forhold til dyrene våre. Jeg er så arg at jeg nesten blir svimmel, sa reineier Ole Henrik Kappfjell til NRK.

Kappfjell forteller at et av de påkjørte dyrene ble hengende fast fremme på lokomotivet, og ble med nordgående dagtog helt til stasjonen i Mosjøen.

– Dette er en helt meningsløs dyretragedie. Det er et psykisk mareritt vi opplever nå, sa han.

– Uakseptabelt

Bane NOR beklaget overfor NRK at de ikke viderebrakte en beskjed til toget på Nordlandsbanen om at det var reinsdyr på sporet og at toget måtte holde lav fart.

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR beklager, og sier det nå blir en erstatningsprosess. Foto: Jernbaneverket

Områdedirektør Thor Brækkan skylder på en teknisk svikt.

Han bekrefter at Kappfjell gjorde alt riktig da han kontaktet dem.

Selv har reineierne fått beskjed om at byggestart for gjerdene er utsatt til i 2020. Dette er vanskelig for reineier Kappfjell å forstå.

– Vi bor i verdens rikeste land. Da skal det gå an å sette opp noen få sperringer for å redde reinene. Dette er uakseptabelt, sier Kappfjell.