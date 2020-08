Reinkalven Nils Rudolf er familiens nye kjæledyr: – Han er akkurat som en hund

– Den her karen har utrolig mye personlighet. Ja, han er akkurat som en hund, sier Majt Maria Magnussen.

Hund. Ofte kalt menneskets beste venn. Det er noe familien Magnussen i Hemnes i Nordland har fire av.

Men kanskje deres aller beste venn, det er en reinkalv.

30. april hentet Magnussen kalven som var blitt forlatt av moren sin.

I BÅND: Han virker å ha lite imot å gå i bånd når bilene suser forbi. Du trenger javascript for å se video. I BÅND: Han virker å ha lite imot å gå i bånd når bilene suser forbi.

Reineieren som holder til på Hemneshalvøya, hadde lovet å ringe henne om noe sånt skulle skje.

– Så da fikk vi ham. Da var det om å gjøre å få tak i melk da. Råmelk fra ku, sier hun.

– Hadde ikke klart seg alene

Lenge hadde Magnussen drømt om å skaffe seg en rein å ta vare på.

Nå bød endelig sjansen seg, og hun måtte ta den.

– Det var ikke noe valg. Det var enten det eller så hadde han dødd. Han hadde ikke klart seg alene, sier Magnussen.

Hva heter han? Nils Rudolf, selvsagt. Oppkalt av ungene etter reineieren, Nils Mathis Anti.

RADARPAR: Liana Maria Nygård (3) og Nils Rudolf i hyggelig lag på stua. Foto: Privat

Mellom stue, soverom og stall har Nils Rudfolf de siste tre månedene tasset rundt ved deres lille småbruk på Sund i Hemnes.

– Han henger i ræva på meg hvor enn jeg går, sier hun lattermildt.

Nils Rudolf tar gjerne følge på tur – helst i bånd langs bilveiene. Ja, akkurat som en hund.

Takker gavmilde bønder

Nå oppholder han seg for det meste ute, med unntak av små besøk inne for å hvile klovene på det gode stueromsgulvet.

GODT SELSKAP: – Alle ungene våre er veldig glad i ham, sier Magnussen. Her klapper nest yngste i søskenflokken på fire, Linea (12), Nils Rudolf. Bak bivåner pappa Birger Nygård og lillesøster Liana. Foto: Privat

Etter to måneder begynte det å bli nok avføring for familien å håndtere fra den voksende kalven.

– Ja, han har vokst veldig. I hvert fall en 70 centimeter nå. Han var kanskje 40 centimeter da han kom. Lange føtter, smal over ryggen. Han var bare som en strek. Pitteliten, sier Magnussen.

Mat er det nok av utenfor hus og stall. Råmelk til rein er dermed ikke bare-bare å skaffe.

– Jeg er veldig takknemlig for de bøndene som har hjulpet meg og ordnet meg råmelk, slik at dette ble mulig: å få det til, at han overlevde, sier Magnussen.

– Mer som en ku, hest eller sau

– Jeg har aldri hørt at noen har hatt en rein som har vært inne i huset, sier reinforsker Torkild Tveraa i NINA og ler.

HAR TROEN: Tveraa tror det vil gå bra, men: – De kan oppleve sykdommer som gjør at dette blir krevende, sier han. Foto: Privat

Han sier sammenligningen med en hund nesten blir som å sammenligne epler og pærer.

– De er helt forskjellige dyr, sier Tveraa.

– Den blir mer et husdyr som en ku, hest eller sau, sier han.

– Familien sier den har mye personlighet. Hva tenker du om det?

– Jeg har selv registrert at reinkalver som har vært sammen med folk, blir veldig tamme. Hvis du snakker med reineiere, kan de snakke om personlighetsforskjeller på rein, sier han.

Tveraa tror det vil gå helt fint for familien å oppdra reinkalven. Så lenge den har nok mark og tilgang til rent vann og mat som naturlige vekster.

Vil gjøre ham til kjørerein

Ifølge Tveraa er Nils Rudolf om lag 30 kilo nå. Om en måned vil han antageligvis være 50 kilo.

KOS: Majt Maria Magnussen har lenge vært fascinert av rein. – Jeg var veldig heldig, sier hun om å ha fått Nils Rudolf. Foto: Privat

Og hvis alt går bra, er målet at Nils Rudolf skal bli kjørerein. Det vil si rein som for eksempel frakter en slede.

– Det er det som er ønsket, sier Magnussen.

– Vi må bare prøve å gjøre det beste ut av det. Det går egentlig veldig bra. Han klarer seg selv på et vis, sier hun.