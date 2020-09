Endelig får flere se kamp på stadion: – Verden går i riktig retning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For oss er dette en veldig gledelig nyhet. Vi får endelig ha flere tilskuere, flere publikummere og supportere som får være med å oppleve kampene våre på Aspmyra i en jubelsesong, sier daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt til NRK.

Når regjeringen nå lemper på korona-tiltakene, får inntil 600 personer samtidig være på utendørsarrangementer.

Det er tre ganger så mange som de 200 utvalgte de i dag får slippe inn.

Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt er glad for at verden går i riktig retning. Foto: Pressefoto

På Bodø/Glimts Aspmyra stadion har det lenge vært ønske om å slippe inn flere. Klubben troner øverst i eliteserien og er så langt ubeseiret i årets sesong.

Thomassen uttalte i sommer at de mener det er realistisk å få inn 2000 tilskuere på kamp og samtidig overholde smittevernreglene.

Han står fortsatt for at de kunne hatt flere på tribunene.

– Vi tror at vi kunne kjørt arrangement med enda flere og tatt smittevernhensyn hele veien. Samtidig tenker jeg at man i dag må glede seg over de stegene som nå er tatt, at verden går i riktig retning og at vi etter hvert forhåpentligvis får åpne opp for enda flere.

Endringene gjelder fra 12. oktober.

– Vi har folk som har kjøpt sesongkort i år som fortsatt ikke har vært på stadion. Det blir viktig for oss, så vi kommer til å se i denne bunken først, og så får vi se, sier Thomassen til NRK nå.

Det har ikke stått på kreativiteten til supportere som vil se hjemmelaget spille i år:

Glimt-fansen har leid lift for å se kamp på Aspmyra. Glimt-supportere leier hybel for å få se kamp på Aspmyra. Utsikten er begrenset, men stemningen fra stadion kan nytes bak gjerdene.

– Lyspunkt i en mørk koronatid

Samtidig bevares grensene på 200 mennesker på innendørsarrangementer. Steder hvor det er lokale utbrudd er det fortsatt de lokale tiltakene som er gjeldende.

Det nye kravet innebærer også at det skal være ett ledig sete mellom mennesker på hver seterad på idrettsarrangement.

– Dette er et lite lyspunkt i en mørk koronatid. Helt siden jeg var på Aspmyra stadion i starten av august har jeg jobbet for å få inn flere fans på fotballtribunene. Dessverre har ikke helsemyndighetene kunne gitt oss denne anbefalingene før nå. Nå er vi der, og det er svært gledelig, sier kulturminister Abid Raja (V) til NRK.

Kulturminister Abid Raja (V) møtte Glimt-fansen i Bodø i sommer. Da lovte han å jobbe for at flere kunne komme på kampene deres. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kulturministeren sier han vil takke supporterne for å være tålmodige og holde ut i en vanskelig situasjon.

– 600 er ikke mye for et fotballstadion som kan romme flere tusen fans. Men jeg er sikker på at 600 på Aspmyra vil gi et skikkelig trøkk. Så håper vi på sikt å kunne åpne for enda flere, sier Raja.

