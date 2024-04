Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Beate Marie Nilsen (43) fra Steigen har tidligere ikke kunnet fullføre sin sykepleierutdanning på grunn av karakterkravet i matematikk.

Beate Marie Nilsen lar seg ikke skremme av negative historier fra sykepleieryrket.

I går kom nyheten som gjør at hun er nærmere målet sitt.

Da ble det kjent at regjeringa vil avvikle karakterkrav for sykepleierutdanninga.

– Jeg ble jo først og fremst veldig letta, ikke bare for meg personlig, men for pasientene. Det viktigste er at de får nok sykepleiere til å behandle seg når de trenger det.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) mener det viktigste nå er å fylle studieplassene.

– Det er viktigere hva studentene kan når de er ferdig utdanna, enn hva de kan når de kommer inn, sier Hoel.

Det er sykepleier 43-åringen i Steigen vil bli. Men hun mangler siste året på utdanninga.

Eter at karakterkravet kom i 2019 har hun ikke fått lov å fullføre utdanninga fordi hun har en 2-er i matte.

Da hun fullførte første året på sykepleierutdanninga for mer enn 20 år siden var 2-ikke et problem. Men hun måtte slutte da hun ble alenemor og ikke lenger så for seg å kunne ha en turnusjobb.

Veien videre ble utdanning som barnehagelærer og atferdsterapeut. Senere tok hun også lederutdanning og ble styrer i en barnehage. I tillegg jobba hun helger i helsevesenet.

Våren 2023 bestemte hun seg for å skifte beite og jobber nå full tid på sykehjemmet i Steigen.

Mangler siste året på utdanninga

Beate prøvde å ta opp igjen matematikken fra videregående, men synes det var meningsløst å bruke tida på. Foto: Privat

Beate har prøvd å ta opp igjen matematikken, men det ga hun nylig opp.

– Jeg var i gang med det, men mye av det var for meg såpass irrelevant at det føltes meningsløst å bruke tida mi på det. Jeg er for gammel til å bruke tid på «sånt tull».

Mens de fleste utdanninger ikke har noen spesielle karakterkrav, er det krav om karakteren 3 fra videregående i norsk og matte på sykepleiestudier.

Etter at karakterkravet ble innført i 2019 er det blitt enda færre søkere til utdanninga.

I 2023 var det var en nedgang på 1000 studenter på bachelorutdanning i sykepleie, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel Foto: Hanna Johre / NRK

– Flere universiteter og høyskoler melder at de må avvise mange gode og motiverte søkere på grunn av karakterkravene for å komme inn på sykepleiestudiet. Når det samtidig er stor mangel på sykepleiere, må vi ta grep, sa ministeren på fredag.

Nilsen fulgte spent med på gårsdagens pressekonferanse.

– Nå har vi tydeligvis fått et veldig handlekraftig departement. Vi har sett at søkertallene til utdanninga er gått ned etter at karakterkravet kom, og at de nå tar grep så fort syns jeg er veldig bra.

– Må være interessert i regning

Men på langt nær alle er positive til regjeringas forslag.

– Du skal utdanne deg til et yrke der du skal ivareta faglig forsvarlige tjenester og pasientsikkerhet. Og det er jo krav for å komme inn på andre studier også. Leger og ingeniører, der stilles det mye høyere krav enn til sykepleierstudier,

Det sier fylkesleder Gjertrud Krokaa i Norsk Sykepleierforbund, Nordland.

Gjertrud Krokaa, leder i Norsk Sykepleierforbund, Nordland Foto: Sykepleien

Hun forteller at det var studentene sjøl som foreslo karakterkravet på et landsmøte.

– Årsaken til at det ble innført var at det var for mange som ikke klarte å fullføre.

– Men med den store sykepleiermangelen som er, burde man ikke få mulighet sjøl om man han bare 2 i matte?

– Ja, da kan man tilby dem å ta et kurs i matte.

– Hvis de ikke er interessert da?

– Ikke interessert, man må være interessert i regning. For du skal drive på med regning når du er ferdig sykepleier. Det skal blandes medisin, det skal blandes morfin ... Og du tuller du ikke med de tallene.

Det er uklart når karakterkravet fjernes, men at det blir er Krokaa sikker på.

– Og så tror jeg ikke det blir så veldig mange flere sykepleiere av den grunn. Vi ser at mange av dem som er kvalifisert og kommer inn likevel dropper ut av utdanninga.

– Problemet er ikke bare å produsere sykepleiere. Det må legges til rette for at folk blir i yrket til de blir pensjonister. Det er det som er viktig nå.

– Ikke rakettforskning

43-åringen i Steigen er ikke imponert over sykepleierforbundet i denne saka.

– De har veldig fokus på at det må være så høytsvevende utdanningsmessig. Det er mulig at det gir status, men det gir ikke nødvendigvis gode sykepleiere.

– Det er ikke sånn at 100 års sykepleierutdanning har gitt oss udugelige folk. Og nå handler det først og fremst om å få flere sykepleiere inn i helsevesenet. Det trenger vi, ikke minst i nord.

– Men hva med sikkerhet, en sykepleier som skal jo blant annet kunne dette med medikamenter?

– Jeg besto medikamentregninga for 20 år siden, med min 2-er i matte. På første forsøk og med null feil. Dette er ikke rakettforskning. Du trenger ikke den avanserte matten til medikamentregninga. Men hvis du stryker på den så er du ikke kvalifisert.

Nylig besøkte Oddmund Hoel Norges arktiske universitet. Da var Beate Marie Nilsen med på skjerm fra Steigen for å fortelle om sitt syn på karakterkravet. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Beate Marie Nilsen har tidligere stått fram i media og fortalt hva hun mener om karakterkravet på sykepleierutdanninga.

Før jul opplevde hun personangrep på sosiale medier.

– Jeg bryr meg egentlig ikke om det. For de negative kommentarene skaffer ikke flere sykepleiere til pasientene.

– Hvordan blir det for din egen del nå da?

– Ja, jeg er klar til å starte så snart de får tatt bort karakterkravet.