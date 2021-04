– Røst lufthavn er veldig strategisk plassert når det gjelder hendelser på sjøen. Når vi skal bistå i redningsaksjoner eller hente syke folk, er vi helt avhengig av drivstoff for å nå lengst mulig, sier Ørjan Delbekk.

Han er fungerende operativ inspektør for Hovedredningssentralen.

1. januar valgte Avinor å stenge drivstoffanlegget på Røst lufthavn. Flyplassen ligger cirka 100 kilometer vest for Bodø, mer eller mindre midt ute i havgapet.

Havområdet rundt Røst er et viktig fiskeriområde, med Norskehavet på utsiden og Vestfjorden på innsiden. Plattformen Aasta-Hansteen ligger enda lenger vest i Norskehavet, og det har vært økt cruiseaktivitet i området de siste årene.

Redningstjenestene har brukt anlegget på Røst for å fylle drivstoff når de er på oppdrag her.

Nå er de bekymret for hvilke konsekvenser det stengte anlegget får for beredskapen.

330-skvadronen opererer redningshelikoptrene i Norge.

I en e-post til NRK beskriver 330-skvadronen utfordringene slik: Ekspandér faktaboks Det blir minimum én times mindre aksjonstid for alle søk sørvest og nordvest for Røst. Helikoptrene må til Bodø for å fylle drivstoff. Flyturen tar rundt én time hver vei.

Minimum 30 minutters mindre rekkevidde for alle fartøy som bidrar med medisinsk evakuering i området. Det kan bety en forsinkelse på inntil tre timer.

Redusert kapasitet til å bistå Aasta Hansteen-plattformen ved ulykker eller evakuering, ettersom de må til Bodø for å fylle drivstoff.

Alle større evakueringer fra cruisebåter i havområdene nær Røst vil potensielt forsinkes med én time for hver evakueringsrunde.

Delbekk: – Vi har sett viktigheten tidligere

I forrige uke ble det satt i gang en omfattende leteaksjon etter en båt i Vestfjorden . Både redningshelikopter og F-16-fly var involvert i søket.

– Hadde dette skjedd utenfor Røst måtte helikopteret ha flydd til Bodø hver gang det skulle fylle, sier Ørjan Delbekk i HRS.

Han viser også til «Viking Sky»-havariet i 2019. Da cruiseskipet fikk problemer i Hustadvika, ble 479 passasjerer evakuert med helikopter.

– Et av kriteriene for at den aksjonen gikk såpass bra, var lett tilgjengelig drivstoff. Vi er rett og slett bekymret for beredskapen. Vi vet jo aldri når større ting skjer, sier Delbekk.

Han understreker videre at dette ikke bare er en utfordring i området utenfor Røst.

– Vi vet at tilgangen på drivstoff er usikker andre steder i landet, deriblant flere steder i Finnmark.

Avinor har ikke hatt mulighet til å svare på spørsmål i denne saken på grunn av påskeferien.

VIKTIG: Uten muligheter for å fylle drivstoff på Røst, blir beredskapen dårligere i havområdene vest for Nordland, mener Ørjan Delbekk, fungerende operativ inspektør for Hovedredningssentralen. Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Sp-politiker stiller spørsmål til Erna Solberg

Siv Mossleth (Sp) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Hun har sendt skriftlig spørsmål til statsminister Erna Solberg i forbindelse med denne saken. Mossleth ønsker svar på om dette er en villet politikk fra regjeringen.

– Situasjonen er veldig bekymringsfull. Når ting haster, kan én times ekstra reisevei ha veldig mye å si, sier hun.

FOLK OG NÆRINGSLIV: Siv Mossleth (Sp) mener innbyggerne og næringslivet i Røst trenger en fungerende beredskap. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Mossleth mener dette er et eksempel på sentralisering i det stille.

– Jeg var ikke klar over dette før jeg ble kontaktet av ordføreren i Røst tidligere denne uka. Det er en klar svekkelse av beredskapen som har skjedd kjapt og i det stille, sier Sp-politikeren.