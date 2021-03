Hovedredningssentralen Nord-Norge melder at søket pågår for fullt i natt, etter at kapteinen på sjarken meldte om problemer onsdag kveld. Båten er en 31-fots Viksund-sjark med seil som er på veg nordover.

Ifølge Hovedredningssentralen passerte båten Bodø rundt klokken 13.30 onsdag ettermiddag.

Kapteinen var da i kontakt med Kystradio Nord for værmelding, og meldte fra at han skulle videre nordover.

Navigasjonen sviktet

– Cirka klokken 19.15 i kveld tok han kontakt og fortalte at han hadde begynt å få problemer. Han hadde black out på navigasjonssystemet, hadde fått vann på mobilen og trengte hjelp, sier redningslederleder ved Hovedredningssentralen Frode Iversen til NRK.

De sendte da ut et redningshelikopter for å søke etter båten. Ifølge Lofotposten var søket satt inn i området mellom Moskenes og Steigen.

Usikkert hvor sjarken er

– Problemet er at selv om vi sendte helikopter, visste vi ikke hvor han var. Vi gjorde en viss beregning ut fra det han sa om kurs og fart, det var tydeligvis ikke godt nok, for vi har ikke funnet båten ennå, sier redningslederen.

Hovedredningssentralen har nå endret søkeområdet sitt, men området er fortsatt stort, og ligger mellom Værøy og Landegode.

– Basert på signaler fra radioen og mobiltelefonen har vi nå peilet oss inn på et område rett vest for Bodø og Steigen, sier Iversen.

Fant redningsflåte

Klokken 22.45 ble to F-16-fly sendt ut fra Bodø for å bistå i søket. I tillegg er fire fartøy fra Kystvakten sendt mot området.

– F-16 er utstyrt med gode sensorer, så hvis båten er på overflata, skal de kunne lokalisere den veldig fort, sier redningslederen.

Flyene observerte ca. kl. 23 en redningsflåte som Sea-Kingen sjekket nærmere og fant tom uten at det kan fastslås at den tilhørte den savnede sjarken.

Jagerflyene returnerte deretter til Bodø.

Fire KV-skip er på veg

KV «Fram» gikk fra Leknes og er på vei inn i kjernesøksområdet, opplyser Hovedredningssentralen like etter midnatt.

KV «Bison» er på vei fra Vesterålen og vil være fremme om ca. 3 timer, mens KV «Barentshav» og KV «Andenes» først vil være i det aktuelle området ved 4–5 tiden torsdag morgen.

I tillegg er Forsvaret bedt om å stille med et Orion-fly, men kan ikke ta av før tidligst torsdag morgen.

– Når hadde dere sist kontakt med båten?

– Vi hadde dialog med ham senest klokken 20.15. Men vi har fått inn signaler fra mobiltelefonen etter det, og det er et godt tegn.

Det er svært mye vind i Nordland i dag. I det aktuelle leteområdet er det rundt klokken 23 fortsatt stiv kuling, men det skal løye til frisk bris ut over natta.