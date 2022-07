På vei hjem fra svigerforeldre la sandnessjøværingen Knut-Bjørnar Klaussen merke til noe pussig i veikanten.

De befant seg noen hundre meter fra Stokka lufthavn.

– Vi trodde først det var en katt som gikk i veien. Men den så skadet ut.

– Da vi kom nærmere så vi et merkelig dyr med en Pringles-boks på hodet.

De stoppet bilen og gikk ut, og da så de var det var – en revunge.

– Det var et spesielt syn. Den gikk på kryss og tvers på asfalten, forteller Klaussen.

Det var lokalavisen iSandnessjøen som først omtalte saken.

Våt og skitten

Revungen var våt og skitten, men det var heldigvis ingen tegn til at den var utmagret.

Klaussen fikk tak i stakkaren.

Knut-Bjørnar Klaussen.

– Jeg holdt han fast og fikk boksen av hodet hans, så sprang han til skogs. Han virket heldigvis frisk, sier Klaussen, som er glad for at de oppdaget revungen før den ble påkjørt eller forsvant til skogs igjen.

– Nå slapp den heldigvis å pines.

– Folk burde vite bedre

Klaussen er ikke videre imponert over vedkommende som har kastet søppelet.

– I 2022 burde folk vite bedre enn å hive en Pringles-boks ut i naturen.

– Men man ser jo stadig langs veien at folk hiver både det ene og det andre ut av bilvinduet.

Og det har han rett i.

Bare i Innlandet ble det i fjor plukket 32 tonn søppel langs veiene, skriver Hold Norge Rent i en pressemelding.

Og det er ikke bare ville dyr som kan ta skade av søppelet.

I 2020 ble 1457 storfe diagnostisert med fordøyelsesforstyrrelsen «kvast», som er et resultat av at skarpe gjenstander har kommet på avveie og havnet i dyrefôret, kom det frem i et debattinnlegg i Nationen.