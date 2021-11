Bygningsavfall, frysere og bildekk er noe av det man kan finne på den nedlagte søppelfyllinga ved Osan i Vågan kommune.

For mange turister er Lofoten et postkort.

Men nå begynner bildet å slå sprekker.

Turistene har tidligere fått skylda for nedtråkkede turstier og høye verdier av E. coli, men NU-lederen tror nettopp de kan være en del av løsninga.

Kritikkverdige forhold

I år har Statsforvalteren i Nordland hatt en tilsynsrunde på flere nedlagte kommunale søppelfyllinger.

Da fikk de seg en overraskelse.

De lå masse nytt søppel på de nedlagte søppelplassene.

– Det er nærmest startet en ny deponering av søppel der. Det er masser som er tippet nedover og står i fare med å falle ut i fjorden, sier Oddlaug Knutsen, som er seksjonsleder for dem som jobber med forurensning hos Statsforvalteren i Nordland.

REAGERER KRAFTIG: Knutsen forteller at de ble overraska når de så forholdene på den nedlagte søppelfyllinga, fordi de forventer at kommunen skal kunne dette. Foto: Wigdis Korsvik / Statsforvalteren i Nordland

Hun mener det er kritikkverdig at kommunen ikke klarer å lagre avfall på en ordentlig måte.

– Kommunen bør være et godt eksempel for sine innbyggere. Vi forventer at de tar tak i dette, som er på deres eget eiendom.

I tillegg har Statsforvalteren funnet farlig avfall som har blitt lagret på området rundt den tidligere søppelfyllinga.

– Hvis de hadde tenkt seg om kunne de ha levert det på avfallsstasjonen som er like ved. Det er virkelig slendrian.

Knutsen mener området er utsatt, siden vinterstormer kan gjøre at avfallet vaskes ut i havet.

Deponiet i Vågan var tidligere tilsådd, tilgrodd av avslutta. Statsforvalteren sier det er sjeldent de opplever at folk kaster søppel på en avslutta søppelfylling i denne skalaen. Foto: Statsforvalteren i Nordland

Tror turistene kommer med løsninga

Leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, har vokst opp i Kabelvåg i Vågan kommune i Lofoten. Hun husker søppel i fjæra og lokale små avfallsplasser fra barndomsårene.

– Det er noe vi alltid har irritert oss over. Det er en del dårlige vaner som det er veldig trist at vi ikke kan legge fra oss, sier hun.

NU-leder Therese Hugstmyr Woie mener kommunene kommer til å ta ansvar når turistene ser hvordan de håndterer søppel. Foto: Anna Birkeland Olerud

24-åringen mener problemet ligger i mangel på kunnskap og oppmerksomhet rundt hva avfall kan gjøre når det blir dumpa i naturen. Hun forstå først at måten de ser på avfall på i Lofoten var en del av et større problem da hun ble medlem i Natur og Ungdom.

– Det er lett å se på Lofoten som en drømmeverden der alt fungerer. Mange hadde blitt overraska hvis de så baksida av postkortet.

Turistene har tidligere fått skylda for å trampe ned naturen, og forsøple nasjonalparken.

Tidligere i høst ble det klart at økt turisme også hadde bidratt til økte nivåer av E. coli i Lofotens naturområder.

Men NU-lederen tror turistene vil presse frem et mer miljøbevisst Lofoten.

– Jeg tror at flere og flere vil legge merke til disse tingene. Etterhvert som det blir flere turister som søker seg til nye steder, tror jeg de vil klage på det, sier hun og legger til:

– Da vil vi kanskje innse vårt eget problem. Masse materialer blir bare liggende i naturen eller forsvinner ut i havet som burde vært brukt til materialgjenvinning.

– Det er vårt ansvar

Ordfører Frank Johnsen i Vågan forteller at de er i dialog med avfallsselskapet for å få ryddet opp på stedet.

– Det er rett å si at det er vårt ansvar, sier han.

Han forteller at de har hatt episoder hvor de har oppdaget lokale deponi tidligere, men mener at de ikke har vært plaget med det.

Mye av søppelet som er blitt kasta på den nedlagte søppelfyllinga er byggematerialer som armeringsjern, lekablokker og betongrester. Foto: Statsforvalteren i Nordland

Miljøforkjemper Therese Hugstmyr Woie setter sin lit til at nasjonale og lokale politikere som Johnsen nå gjør grep for å få bedre rutiner for å finne ut av miljøkriminalitet.

– Jeg tror det er en økende bevissthet om miljøspørsmål i hele verden og mange turister som kommer til Lofoten vil bidra til at politikerne får det riktige fokuset for å få gjort noe med problemet.