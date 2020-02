– Et vern av LoVeSe vil føre til at titusenvis av distriktsarbeidsplasser forsvinner ut av landet.

Det skrev distriktsminister Linda Hofstad Helleland fra Høyre i en SMS til NTB, da det ble klart at flere fylkeslag i Høyre i helgen vedtok å oljeutrede Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det får flere til å reagere.

Fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne i Nordland, Toine Sannes, stiller spørsmål ved hvilke arbeidsplasser ministeren sikter til.

Foto: Miljøpartiet De Grønne

– Jeg lurer på hvilke distriktsarbeidsplasser som vil forsvinne hvis vi ikke åpner for leting etter olje i LoVeSe. Hvordan kan arbeidsplasser vi ikke har forsvinne. Dette er jo fantasi-arbeidsplasser. Det er jo en logisk brist, sier Sannes.

Utsagnet er oppspinn og løgn

Sannes i MDG står ikke alene om å reagere på ministerens utsagn.

Også Silje Lundberg som er leder i Naturvernforbundet reagerer kraftig.

– Dette handler ikke om at man er for eller imot oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen eller Senja. Dette handler om at man må kunne forvente at en statsråd som Helleland baserer seg på fakta. Påstanden hennes er rent oppspinn og det er løgn, sier Lundberg.

Ifølge Lundberg visste en utredning fra 2012 at dersom man hadde åpnet for oljevirksomhet i LoVeSe ville det skapt mellom 400 og 1100 arbeidsplasser.

Foto: Andreas Kalvig Anderson

– Det viser at vi uansett aldri ville fått titusenvis av arbeidsplasser. Det ville derimot skapt mellom 400 til 1100 arbeidsplasser fra Namsos til Tromsø, sier Lundberg.

– Utsagnet er oppspinn og det har ingen rot i virkeligheten, og da blir det helt meningsløst å komme med dette argumentet i denne debatten.

Mener ministeren må beklage utsagnet

– Hun må gjerne være for petroleumsvirksomhet i dette området, og det kan vi godt debattere, men hun må holde seg for god til å komme med løgn.

Kan Helleland ha vært uheldig i måten hun uttalte seg på?

– Hadde dette vært et innfall fra talerstolen, så kanskje. Men dette er forfattet i en skriftlig pressemelding på SMS til NTB. Da kan det ikke unnskyldes med at hun var litt uheldig, sier Lundberg.

Lundberg mener Helleland bør beklage denne påstanden.

– Jeg at håper Høyre ikke prøver å gjøre dette om til en debatt om hvorvidt man er for eller imot oljevirksomhet i LoVeSe. Det er ikke det kritikken går på. Kritikken går på at de kommer med oppspinn, og det er det de må svare på, sier Lundberg.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland skriver dette i en e-post til NRK:

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier at dersom tilgangen til områder med olje strupes, fører det til at selskapene tar med ansatte og kompetanse ut av landet.

– Oljenæringen er hverdagen til nærmere 150.000 nordmenn. Strupes tilgangen til nye oljefelt- og områder vil det føre til at selskapene tar med seg folk og kompetanse til utlandet. Derfor sier vi nei til petroleumspolitikken som store deler av venstresiden står for, skriver Helleland.

Du kan lese hele Hellelands svar i faktaboksen nederst i saken.