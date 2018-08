Reagerer på nakenkunst-kontrakt: – Et makkverk av en avtale

I forrige uke gjennomførte den anerkjente fotografen, Spencer Tunick sin nakenfotografering i Bodø. Fotograferingen har skapt sterke reaksjoner blant folket, særlig fordi det ble kjent at Nordland fylkeskommune har bevilget rundt 600.000 kroner til prosjektet.

Avisa Nordland har offentliggjort en stor del av innholdet i den seks siders lange avtalen mellom fylkeskommunen og fotografens firma, Naked Pavement Inc.

Avtalen viser blant annet at fylkeskommunen gir Tunick et honorar på 50.000 amerikanske dollar, noe som tilsvarer om lag 420.000 kroner. I tillegg fraskriver fylket seg alle rettigheter og tar på seg alle merkostnader.

– Sikrer ikke fylkets interesser

En av dem som reagerer sterkt på denne kontrakten er fylkestingsrepresentant for Rødt Nordland, Per Gunnar Skotom, som frykter det kan komme enda flere utgifter for Nordland fylkeskommune.

Per Gunnar Skotom i Rødt Nordland kaller avtalen et makkverk. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg vil karakterisere denne avtalen som et makkverk. Den sikrer ikke Nordland fylkeskommune sine interesser når det gjelder fremtidig bruk av kunsten. Tvert imot er det veldig strenge begrensninger på all bruk, sier han.

I avtalen er det spesifisert at kunstneren skal godkjenne alt bruk av bildene, dermed kommer det ekstraregninger når fylket vil bruke kunsten til profilering, frykter Skotom.

– Mener du at de har kjøpt et produkt de ikke kan bruke?

– De kan bruke det, men det vil påløpe kostnader som går langt utover det som står skrevet i kontrakten, sier han.

– Vi ikke gi ekstra utgifter

Åse Refsnes er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune og sier kontrakten er tydelig på hva fylket kan bruke bildene til.

– Vi har en god kontrakt med Spencer Tunick, hvor han naturligvis har rettighetene til sine egne bilder. Vi har likevel mulighet til å bruke bildene i promoteringen av Bodø som europeisk kulturhovedstad, sier hun.

– Kommer det til å gi ekstra utgifter?

– Nei, slår hun fast.

Fylkesråd, Åse Refsnes viser stolt frem bildet Spencer Tunick har tatt og avkrefter at avtalen vil bli dyrere på sikt. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Helt vanlig at kunstneren har rettighetene

NRKs kulturkommentator, Anges Moxnes sier at det er helt vanlig at kunstnerne selv har rettighetene på bildene de tar.

NRKs kulturkommentator, Agnes Moxnes reagerer ikke på innholdet i avtalen og sier det er helt vanlig. Foto: Martin Grüner Larssen / NRK

– Denne avtalen er med en kunstner, ikke en reklamefotograf, derfor ligger det i bunn at kunstneren skal ha et ord med i laget. Det er det som er vanlig, sier hun og påpeker at fylket kan forhandle om bruk av kunstverket senere.

– Det som er vanskelig med slike avtaler er at man først i ettertid kan se om dette var smart eller ikke, men dette prosjektet er en del av en større historie som viser at Bodø og Nordland er villige til å satse på slike prosjekter.