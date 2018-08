Nakent kunstprosjekt: – Det frister til gjentakelse

Nakenfotografen Spencer Tunic gjennomfører i dag Bodø Bodyscape på fem forskjellige plasser i Bodø by.

Det var over 320 mennesker fra over 20 forskjellige land som hadde meldt seg på, men det var 175 som deltok.

Været er kanskje ikke på Tunick sin side, men likevel er prosjektet så langt en suksess, og Tunic har tatt med seg nakne kropper til fylkeshuset og moloen i Bodø.

– Det her blir så bra, sier rådgiver ved kulturavdelingen i fylkeskommunen, Astrid Arnøy.

Fylkeshuset var en av lokasjonene Tunick tok bilder på i dag Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

– Blir hekta

Anita Jørgensen er en av Bodøværingene som har stilt opp for å la seg fotografere i Evas drakt. Hun synes det er fantastisk at et slikt prosjekt kommer til Bodø.

– Bodø ønsker å bli en kulturhovedstad, og da er vi nødt til å stille opp når det skjer noe kulturelt. Jeg tenker at alle i Bodø ønsker dette, og da må vi være til stede når det skjer.

Hun har snakket med deltakere som har vært med på flere av Tunick sine installasjoner. De sier at de har blitt hekta.

Anita Jørgensen er en av deltakerne fra Bodø Foto: Ole Dalen / NRK

– Hvis jeg kommer hjem og sier jeg har blitt hekta kan det hende det blir litt dårlig stemning. Men dette var kjempeartig og det frister til gjentakelse.

Når man er så mange mennesker sammen, som i tillegg er nakne, er det nesten selvsagt at det vil oppstå flaue situasjoner.

– Da jeg bøyde meg opp fra sekken holdt jeg på å stange i noe som henger mellom beina til mannfolkene. Det var litt spesielt, men hvis man ser en annen vei og gjør sin egen greie går det fint.

Har vært planlagt siden 90-tallet

Helt siden Tunick besøkte Svolvær i Lofoten på 1990-tallet, har han hatt planer om å få til en stor kunstinstallasjon nord for Polarsirkelen.

Nå har han endelig fått gjennomføre planen sin, og fotografen er veldig fornøyd med dagen.

Spencer Tunick har endelig fått gjennomføre et prosjekt nord for polarsirkelen Foto: Ole Dalen / NRK

- Dagen har vært helt fantastisk. Jeg trengte 150 mennesker og 175 meldte seg på, så jeg er veldig heldig.

Været har ikke vært det beste i Bodø de siste dagene, og med en varslet storm kunne det spøke for instalasjonen.

–Jeg er så heldig at det ble oppholdsvær. Det kommer en storm, så takk gud at vi er ferdige.

