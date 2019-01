Arrangøren bak nakenkunst: – At debatten skulle bli så heftig var jeg ikke forberedt på

Meningene har vært mange om nakenkunsten til Spencer Tunick.

Fotograferingen av 175 nakne mennesker i Nordland i august i fjor kostet rundt 700.000 offentlige kroner. Honoraret på 430.000 til kunstneren har blitt omtalt som «skandaløst».

FORNØYD: – Prosjektet har vært en suksess, mener Astrid Arnøy i Nordland fylke. Foto: Susanne Forsland

Lokalpolitikere gikk tidlig ut og kritiserte en rotete politisk prosess i forkant av tildelingen. «På grensen til korrupt», raste Andreas Tymi i Rødt.

De ansvarlige for prosjektet har siden måttet tåle mye kjeft. Blant annet for avtalen de inngikk med Tunick. Gjenbruk av bildene kan man for eksempel se langt etter.

Når hovedpersonen bak prosjektet ser tilbake på debatten nå, gir hun uttrykk for litt blandete følelser. Hun understreker at det absolutt har vært verdt å stå i stormen, og at hun var forberedt på at det ville bli debatt.

– Men at det skulle bli så heftig, det var jeg ikke forberedt på. Trykket, og det langvarige engasjementet, har vært overraskende, sier prosjektleder Astrid Arnøy i Nordland fylkeskommune.

Blir stanset av folk på gata

Det er spesielt på sosiale medier at meningene har vært mange og sterke. «Bortkastede penger», «galskap» og «toppen av idioti» har flere ment.

Debatten har vært preget av følelser, forteller Arnøy.

– Hvor enn jeg gikk ble jeg stanset av folk på gata som hadde meninger på den ene eller andre siden. Det skjer fremdeles. Nå har jeg vært på reise i Oslo, og også der kommer folk bort til meg. Meningene har til tider vært sterke.

På spørsmål om hvordan hun vurderer sakligheten i ordskiftet, sier Arnøy at hun i utgangspunktet synes det er bra med engasjement, men at det har vært en del diskusjoner som ikke har vært helt bra.

NAKENBILDER: Slik så det ut da Spencer Tunick fotograferte nakne personer i Bodø i fjor. Foto: Nordland Fylkeskommune

– For eksempel ble det i kommentarfelt hevdet at det var mindreårige blant deltakerne. Da skjønner jeg at folk reagerer. Men dette stemte altså ikke. Det har vært forunderlig å lese en del meninger som har vært basert på antakelser heller enn fakta.

Kommentator mener prosjektet er vellykket

At visuell kunst skaper debatt er ikke et nytt fenomen.

Agnes Moxnes er kulturkommentator i NRK og viser blant annet til debatten som har vært rundt minnestedene etter 22. juli.

BRA GREIER: Kulturkommentator Agnes Moxnes i NRK mener Bodø oppnådde mye med prosjektet. Foto: NRK

– Jeg husker også debatten rundt en skulptur som den norske billedhuggeren Carl Nesjar skulle lage i samarbeid med Pablo Picasso. Det ble så mye bråk at man endte med at man sa nei til en Picasso i byen.

I dag ville man kanskje tenkt at det ville vært fint å ha en Picasso-søyle i Larvik. Nå står det en diger mobilmast akkurat der hvor søylen skulle ha stått.

– Grunnen til at det ofte blir debatt rundt visuell kunst er at det er lett å mene noe om det. Visuell kunst finnes i omgivelsene våre, og er lett å forholde seg til, sier Moxnes.

– Var prosjektet i Bodø et vellykket prosjekt?

– Det har vært et fantastisk prosjekt. Jeg tror de har fått utrolig mye igjen for de pengene. Jo mer Rødt og Frp har krangla om dette her, jo bedre har prosjektet blitt. Det er pussig, men for kunsten står debatten sentralt.