Leter etter savnet 74-åring på tredje dagen – ber folk sjekke garasjer og uthus

Den 74 år gamle kvinna har vært savna fra en institusjon på Ørnes siden onsdag ettermiddag.

Siden da har det vært søkt i et stort område i kommunen.

Fredag blir det gjennomført et begrensa søk nært sentrum på Ørnes, på bakgrunn av det politiet kaller etterretningsopplysninger. Mer enn 15 personer fra Røde Kors og en hundeekvipasje fra politiet deltok i dagens søk.

Så langt uten hell.

– Vi har gjennomsøkt et stort område. Utfordringen er at hun kan ha bevegd seg over et stort område, sier lensmann Jim Kristiansen.

Den savnede hadde trolig på seg denne burgunderfarvede jakken da hun forsvant. Bildet utgis i samråd med familien. Foto: Privat

Kvinnen er sprek, men har en demensdiagnose. Hun har mangelfullt språk og kan være engstelig. Opplysningene oppgis i samråd med de pårøende.

Politiet ber derfor folk om å opptre varsomt, ved eventuell kontakt.

– Familien ønsker å gå ut og fortelle at hun kan ha gjemt seg vekk. De ber folk være oppmerksomme og sjekke uthus, garasjer og tomme feriehus. Samtidig bes folk om å være varsomme, ettersom kvinnen kan bli redd og gjemme seg hvis hun blir ropt etter.

Det har vært dårlig vær de siste dagene og situasjonen preger lokalsamfunnet.

Politiet utelukker ikke at kvinnen kan ha kommet seg vekk fra Ørnes.

– Vi ber de som kjører varetransport i området sjekke om hun kan ha gjemt seg vekk i en varebil. De bes også om å sjekke eventuelt dashbordkamera.

Kjell Johnsen, hundefører i politiet. – Hunden tar grovsøket, så kommer Røde Kors etter og tar finsøket, sier Johnsen til NRK. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nabo: – Alle er opptatt av dette

En av dem som allerede har sjekka nøye rundt hus og uthus der hun bor er Vibeke Krokstrand.

– Vi har lett alle tenkelige og utenkelige plasser der hun kan ha stukket seg bort. For det er jo dårlig vær. Og når vi er ute og går eller kjører så ser vi automatisk etter henne.

Vibeke Krokstrand bor i området på ørnes der det leites etter kvinna . Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Krokstrand forteller at folk i nabolaget er opptatt av det som skjer.

– Dette er både trist og trasig, ja fryktelig trist. Det er ikke noe merkelig at folk er opptatt av dette.

Politiet har tidligere gått ut med opplysninger om kvinna som er forsvunnet i håp om å få inn tips i saka.

Kvinna er slank, cirka 170 cm og har kort gråmørkt hår. Ifølge politiet er hun sannsynligvis kledd i fargerike klær. Hun har trolig på seg en vinrød jakke og joggesko.

Går grundig til verks når de leiter

Både mannskaper fra Røde kors, Norsk folkehjelp og Norske redningshunder har lett etter kvinna siden hun forsvant fra Ørnes omsorgssenter sist onsdag. Politiet og politihunder har også deltatt i søket, det samme har et redningshelikopter.

Silje Neverdal i Glomfjord Røde Kors har vært med for å leite etter kvinna. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Silje Neverdal i Glomfjord Røde Kors har vært med i leitinga siden onsdag ettermiddag.

– Akkurat nå så går vi og søker i hus, under hus, i små huler i terrenget, såkalt finsøk. Vi går grundig til verks rett og slett.

Neverdal sier folk er positive og engasjerte i letinga. Sjøl har hun vært med siden leiteaksjon starta onsdag ettermiddag.

– Det har gått stort sett i ett siden da. Man kjenner det jo i kroppen, men det er godt å hjelpe til.

Vil bli undersøkt i etterkant

Ordfører i Meløy, Sigurd Stormo, sier hendelsen er alvorlig og at det vil bli ettergått hvordan kvinnen kunne forsvinne fra den lukkede avdelingen på omsorgssenteret.

– Dette preger oss alle og den vil bli ettergått og belyst i etterkant. Samtidig er fokuset nå på leteaksjonen.