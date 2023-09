Henning Scheel er konserndirektør for divisjonen Kunde og Marked i Bane NOR.

– I dag går det mye trafikk på store deler av jernbanenettet. Det sliter ned infrastrukturen, som må vedlikeholdes og fornyes. Alternativet er at strekningene blir dårligere år for år. Det er ikke positivt for noen, verken passasjerer, togselskapene eller godseierne. Flere av jernbanens enkeltsporede strekninger er sprengt kapasitetsmessig. Her går det både persontog og vi har stor pågang fra godstransportører. Nordlandsbanen er blant disse.

– Transportørene blir subsidiert og betaler langt under markedspris for bruken av landets infrastruktur. Slik vil det fortsatt være etter denne avgiftsøkningen, og trolig i mange år framover.

– Vi synes det er flott at Rana Gruber ønsker å bli verdens første produsent av CO 2 -fri jernmalm. Som eier av den klimavennlige, areal- og energibesparende jernbanen applauderer Bane NOR alle som ønsker å bidra til utslippskutt. Det har imidlertid ingenting med denne avgiftsøkningen å gjøre. For en stor prosentvis økning til tross – beløpet er svært moderat. Den store prosentvise økningen skyldes også at avgiftene tidligere har ligget på et veldig lavt nivå.

– Vi mener derfor at våre kunder må bidra og betale noe mer for den slitasjen de påfører jernbanenettet, og dytte mindre av regningen for vedlikeholdet over på skattebetalerne.

– Dette er en avgift etter jernbaneforskriften, men i like stor grad en betaling for de tjenestene som våre kunder bruker fra oss.

– Får vi mindre til vedlikehold fra togselskapene, vil vi måtte få større overføringer fra staten for å gjøre jobben. Alternativet er at vi får utført mindre vedlikehold, slik at strekningene blir dårligere for hvert år. Dette vil føre til flere forsinkelser og innstilte avganger.

På spørsmål om hvorfor avgiftene øker så mye for særlig Rana Gruber, svarer Bane Nor at det skyldes tre forhold.

1. Slutt på geografisk differensiering: Tidligere har selskaper måttet betale mer for å kjøre på strekninger i god stand enn på strekninger i mindre god stand. Dette fordi de får et bedre produkt. Det har derfor kostet litt mer å bruke Ofotbanen enn Nordlandsbanen, fordi Ofotbanen er i bedre stand enn Nordlandsbanen. Dette kalles geografisk differensiering, og det har Jernbanetilsynet bedt oss slutte med, fordi de mener det er i strid med regelverket. Rana Gruber vil fortsatt betale mindre enn jernmalmprodusenter på Ofotbanen, men differansen blir litt mindre hvis denne avgiftsendringen blir innført.

2. Utfasing av rabatt på Nordlandsbanen: Tidligere var Nordlandsbanen underutnyttet og hadde mye ledig kapasitet. Da var det naturlig med en rabatt for å oppfordre flere godsselskaper til å frakte sine varer klimavennlig på jernbanen, istedenfor på veiene. Nå har Nordlandsbanen sprengt kapasitet, og det er derfor nødvendig å fjerne denne rabatten, som skulle være midlertidig og tidsbegrenset. Vi planlegger imidlertid ikke å fjerne hele rabatten over natta, men snarere fase den ut over tid.

3. Det brukes mer penger på vedlikehold enn tidligere. De fleste togselskapene opplever derfor økte avgifter i form av økt grunnpris. Ingen av dem vil likevel betale det drift av infrastrukturen faktisk koster. Den regningen tar i hovedsak skattebetalerne gjennom statlige bevilgninger.

SJT mener Bane Nor legger til grunn feil forståelse av markedets tåleevne. Kommentar til det?

– Vi er uenige, og mener det er en misforståelse. Vi er i dialog med Statens jernbanetilsyn og Samferdselsdepartementet om dette. Litt forenklet skyldes misforståelsen at begrepet «markedets tåleevne» innebærer to elementer. Det ene er hva våre kunder har råd til å betale, det andre handler om priselastisitet, altså hvor mye etterspørselen påvirkes av prisen. Tilsynet mente vi kun hadde vurdert betalingsevnen og ikke priselastisiteten. Vi har svart tilsynet at vi har vurdert begge deler. Bane NOR kom da til følgende konklusjon:

– I jernmalmsegmentet er våre kunders betalingsevne uproblematisk. Staten subsidierer deres leie av jernbanen, og de har en meget god inntjening.

– Priselastisiteten er lav. Vi mener den foreslåtte avgiftsøkningen i liten grad vil påvirke etterspørselen. Vi har måttet si nei til flere som ønsker å transportere gods på Nordlandsbanen, fordi kapasiteten er sprengt, skriver Bane Nor til NRK.