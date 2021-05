Deltar for siste gang: – F-16 har vært høyteknologisk fra første dag

Av hensyn til smittevern kommer ikke alle deltakerlandene til Norge, men opererer ut fra flere baser. Til Norge ankommer hoveddelen av fly og personell til Bodø og Ørland, med om lag 125 dansk personell til Bodø, og om lag 150 personell fra AWACS til Ørland.

Alle besøkende følger føringer gitt av Folkehelseinstituttet, der de vil bli testet både før avreise og ved ankomst, og igjen etter dag 7. De vil gå rett i karantene ved ankomst etter gjeldende regelverk.

Luftforsvaret har veldig god dialog og et godt samarbeid med de berørte kommunene. Det er svært viktig for oss å unngå smitte både i lokalsamfunnet, og også internt i Forsvaret, slik at vi sikrer at vi kan opprettholde våre oppgaver og vår øvingsaktivitet.

Kilde: Forsvaret