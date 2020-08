Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I mars førte koronapandemien til bråstopp i tilfeldige promillekontroller langs norske veier.

Fare for koronasmitte gjorde at UP kun ville teste der det var grunnlag for mistanke om rus, eller der sjåføren hadde begått andre lovbrudd.

Endringen skulle gjelde «inntil videre» – men fem måneder seinere gjennomfører politiet fortsatt ikke tilfeldige promillekontroller.

Tall NRK har innhentet viser en nedgang på 93 prosent i antall ruskontrollerte fra juni-juli i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Nå sjekker vi kun der vi har grunn til å tro, eller der det er mistanke om rus inne i bildet. Derfor er det en voldsom tilbakegang på antall kontrollerte, sier assisterende UP-sjef Steven Hasseldal.

UPs nasjonale sommertall 2020: Sommer 2019 Sommer 2020 Differanse Ruskontrollerte totalt 106 311 7043 -93% Fartsovertredelser 18287 22633 24% Ruspåvirket kjøring 503 453 -14% Førerkortbeslag - fart 1117 1354 21% Pågripelser 353 332 -6% Manglende/feil bruk av bilbelte 143 226 58% Bruk av mobiltelefon Ikke registrert 1941

Sommer = juni og juli / Kilde: UP

Færre tatt for promillekjøring

Antall personer som er tatt for ruspåvirket kjøring har gått ned fra 503 i juni-juli i fjor, til 435 tilfeller samme periode i år, ifølge UPs egne tall.

UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: Vilde Elgaaen / NRK

– Det er 14 prosent nedgang, det er ikke all verden. Det kan være naturlige svingninger, og at vi har hatt noe mindre kontroller. I forhold til andelen plikt- og rutinemessige kontroller, er nedgangen ikke så stor, sier Hasseldal.

Hesseldal sier at selv om patruljene er gode på å avdekke promillekjøring, kan det være noen som har sluppet unna.

– Vi kan ikke garantere at ingen har gått gjennom en kontroll og hatt over tillatt verdi. Det kan ikke utelukkes i og med at vi ikke har testet de.

– Vi har tatt vurderinger på dette, det kan være nok noen som vi har stoppet som kanskje var påvirket. Det kan godt være. Særlig hvis det er lav promille. Jeg tror våre mannskaper er ganske gode til å se dette ved observasjon, men noen kan ha glippet.

– Viktig at folk ikke tenker det er fritt fram

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk er ikke fornøyd med at det gjennomføres færre promillekontroller.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i den frivillige organisasjonen MA – Rusfri Trafikk. Foto: Robert Hansen / NRK

– Det er en veldig stor nedgang, og det er selvfølgelig ikke bra. Det er klart at jo færre promillekontroller, desto større sannsynlighet for at ikke noen blir tatt.

Hun håper UP endrer rutinene tilbake til normalen, slik at de nærmer seg tidligere nivåer i antall promillekontroller.

– Det er viktig at folk ikke tenker at nå er det fritt fram for å kjøre i påvirket tilstand, og at man melder ifra hvis man har mistanke om at noen gjør det.

Vurderer fortløpende

Hesseldal forteller at de fortløpende vurderer om de skal ta opp de tilfeldige promillekontrollene igjen.

– Hvis smittesituasjonen går tilbake kan det godt være at vi innfører kontroll av alle igjen på et eller annet tidspunkt. Vi gjør fortløpende vurderinger fra uke til uke, om vi skal starte opp med kontroll av alle igjen.

– I lys av at situasjonen indikerer en liten oppblomstring, så fortsetter vi som vi har gjort.

– Har dere vurdert å bruke smittevernutstyr når dere foretar promillekontroller?

– Vi har ikke vurdert det, men vi gjør tiltak i dag. Vi kunne sikkert ha testet alle, men da blir det langt mer tiltak som må iverksettes og det blir mindre effektive kontroller. Hvor lenge vi kommer til å holde på med dette, er ikke godt å si.