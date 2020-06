Vogntogsjåfør vinglet på E6 med ølboks i koppholderen – målt til to i promille

Politiet i Trøndelag fikk søndag kveld meldinger fra flere bilister om et vogntog som kjørte vinglete langs E6 i retning Trondheim. Flere skal ha meldt fra om nestenkollisjoner.

Patruljen som stanset vogntogsjåføren på Kvål, en halvtimes kjøretur fra Trondheim sentrum, ble overrasket av det de så og luktet i førerhuset.

I koppholderen skal mannen ha hatt en halvfull ølboks. Det skal også ha vært flere tomme ølbokser inne i vogntoget, og en sterk stank av alkohol.

Skal ha hatt rundt 2 i promille

– Det ble tatt en foreløpig promilletest av føreren. Den viste ganske høy promille, sier Ole Petter Ustad, seksjonsleder ved Gauldal politistasjon.

MANGE TIPS: Ole Petter Ustad sier at mange trafikanter ringte til politiet om vogntoget som kjørte vinglete på E6. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Den foreløpige testen skal ha vist at mannen hadde 2 i promille da han ble stanset langs Norges hovedfartsåre.

Mannen er i 50-årene, og opprinnelig fra Litauen og kjørte vogntog registrert i hjemlandet. Arbeidsgiveren hans skal være litauisk.

– Han har erkjent å ha kjørt i beruset tilstand, sier Ustad til NRK.

Ifølge politiet var han samarbeidsvillig da de ba ham bli med til politistasjonen for en utvidet promilletest.

Resultatet av testen bekreftet at mannen hadde høyere promille enn det som er lovlig i Norge. Hvor høy promille vil politiet foreløpig ikke si noe om.

I Norge er det ikke lov å kjøre med over 0,2 promille. Ifølge Utrykningspolitiets egne statistikk, er 20 prosent av dem som tas for ruskjøring i Norge utenlandske.

Promillekjøring Ekspandér faktaboks Norge var det første landet i verden som innførte en promillegrense for å kjøre motorisert kjøretøy. Den ble innført i 1936.

Grensen var på 0,5 promille, men ble senket til 0,2 promille i 2001.

Promillekjøring fører som regel til tap av førerkort, og kan også føre til erstatningsansvar, bot og fengsel.

Promillegrensen er nedfelt i Veitrafikkloven: Ingen må føre motorvogn når han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Kilde: Folkehelseinstituttet og Lovdata



Har innhentet overvåkningsvideo

Politiet fikk meldinger om at vogntogsjåføren også skal ha sneiet borti en annen bil utenfor en bensinstasjon. De har innhentet overvåkningsvideo fra stasjonen.

Mandag formiddag sitter han fortsatt i arrest. I løpet av dagen skal han avhøres.

– Vi forsøker å få en hurtig pådømmelse i saken. Vi håper å få ham i retten i dag eller i morgen, sier etterforskningsleder ved Gauldal politistasjonsdistrikt, Per Christian Stokke.

Politiet har to oppfordringer til publikum

Politiet har selv skrevet om promillekjøringen på Facebook-siden sin. I forbindelse med saken, vil politiet minne deg om noe når du ferdes i trafikken.

Det ene er å varsle fra så fort du legger merke til kjøring som kan være trafikkfarlig.

– Vi er faktisk helt avhengige av andre trafikanter som melder fra om uregelmessigheter. Det er mye bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite, sier fungerende distriktsleder for Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Per Evensen.

TAKKNEMLIG FOR TIPS: Per Evensen i UP minner folk om at de må fortsette å melde fra om mistenkelig kjøring. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Ofte er det hold i det bilistene melder om, som i denne saken. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å følge opp tipsene vi får, både når det gjelder å sjekke konkrete kjøretøy eller ha kontroller på strekninger hvor det generelt kjøres hardt, fortsetter Evensen.

Det andre er å unngå å varsle andre bilister om politiets kontroller. Evensen kaller slik oppførsel helt meningsløs.

– Vi jobber for å luke ut trafikanter som utgjør en risiko med høy fart eller andre brudd på veitrafikkloven. Hvis du varsler andre om kontroller, gjør du deg selv og andre trafikanter en bjørnetjeneste, sier han.