Politiet løslater de siktede i Stian Hole-saken

Politiet i Nordland har i 113 dager hatt tre personer i varetekt.

De er siktet for drap eller medvirkning til drap på Stian Hole.

Når fengslingsperioden går ut onsdag i denne uka, vil ikke politiet begjære forlenget varetekt.

– Det at han i dag blir løslatt er jo i samsvar med det han hele tiden hevda, at han er uskyldig, sier forsvarer til en av de tre, Tor Haug.

Finn Ove Smith representerer en annen av de tre siktede.

– Det er med stor tilfredsstillelse og ikke overraskende at de nå blir løslatt Jeg kan vanskelig forstå hva som var begrunnelsen for den siste runden med varetekt, sier forsvareren til NRK.

Ikke svekket mistanke

Siden juni 2023 har politiet etterforsket med store ressurser for å finne ut hva som har skjedd med Stian Hole.

I november 2023 satt politiet inn enda flere ressurser.

Ifølge en pressemelding fra politiet har etterforskningen forsøkt å finne opplysninger som svekker eller styrker mistanken mot de tre siktede.

Samtidig har de forsøkt å belyse andre mulige hypoteser om hva som kan ha tilstøtt Stian Hole.

Overvåkningsbilder fra Joker-butikken på Storjord i Hamarøy 7. juni i år er den siste observasjonen av 41-åringen.

– Mistankegrunnlaget mot de tre siktede er ikke svekket, og det er fortsatt skjellig grunn til mistanke om at de siktede er involvert i drap eller medvirkning til drap på Stian Hole, sier politiadvokat Torje Imøy.

Likevel er politiets vurdering at vilkåret om fortsatt varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare ikke er oppfylt.

Men det må foreligge reell, konkret og nærliggende fare for at det vil forspilles bevis om noen skal holdes i varetekt.

Selv om politiet har gjort flere hundre vitneforklaringer og beslag kan de altså ikke stå inne for at vilkårene for fortsatt varetektsfengsling er oppfylt, ifølge Imøy.

De tre siktede vil bli løslatt fra varetekt førstkommende onsdag.

Les også Stian har vært savnet i seks måneder: – Jula er en tid for familie, og vi mangler en person

Forsvarer: – Stor belastning

Advokat Tor Haug, som forsvarer mannen i 50-årene, er ikke overrasket over løslatelsen.

Han sier at hans klient ikke har noe med forsvinningen å gjøre.

– Det at han i dag blir løslatt er jo i samsvar med det han hele tiden hevda, at han er uskyldig, sier han til NRK.

Advokat Tor Haug, som forsvarer mannen i 50-årene som er siktet for drap eller drapsmedvirkning i saken om Stian Hole tror det er sannsynlig at saken blir henlagt. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Han sier at det har vært krevende for hans klient å sitte i varetekt helt siden november.

– Varetektsfengsel er en veldig stor belastning både psykisk og fysisk for de som da blir brakt inn i en sånn situasjon.

Når fengslingsgrunnlaget har falt bort, blir altså hans klient løslatt på onsdag. Selv om siktelsen mot han er opprettholdt.

– Det blir opp til videre etterforskning hvor lenge siktelsen blir opprettholdt, sier Haug.

Fordi store deler av sakens dokumenter har vært klausulert, vet ikke forsvareren hva som var grunnlaget for fengslingen i november.

Likevel sier han at saken må ha et bredere bevismessig grunnlag enn den har nå, for ikke å bli henlagt.

– Så lenge man ikke har noe åsted og ikke noe motiv, så er det vanskeligere at en drapssiktelse skal føres frem, sier Haug.

– For å bli dømt etter det som siktelsen dreier seg om, så trenger man bevis av styrke.

Forsvarer: – Ønsker å finne svar

Advokat Sol Elden forsvarer en av de tre siktede. Hun understreker at politiet ikke vil begjære forlengelse av varetekt.

– Min klient har hele tiden benektet å ha noe med Stian Holes forsvinning å gjøre, og at det ikke har vært grunnlag for å holde henne varetektsfengslet. Det har uansett ikke vært noen fare for bevisforspillelse, noe politiet nå endelig har innsett.

Sol Elden forsvarer en av de tre siktede i saken. Foto: Jon Bolstad / NRK

Elden legger til:

– Min klient har et sterkt ønske om at politiets etterforskning finner svar på hva som har skjedd med Stian Hole, og håper de vil fortsette en bred og åpen etterforskning.

Politiet: – En krevende etterforskning

Flere jurister NRK har snakket har opplyst til NRK at det er svært vanskelig å føre en straffesak uten at den avdøde er funnet.

Politiet søker etter savnede Stian Hole i oktober i år. Foto: politiet

– Det er teoretisk mulig å føre en sak uten lik. Men i det praktiske liv er det svært vanskelig, har Marius Oscar Dietrichson, partner i advokatfirmaet Dietrichson, og tidligere leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen uttalt til NRK.

Politiet vil ikke gi noen informasjon om mistankegrunnlaget, eller si noe mer om hvilke konkrete etterforskningsskritt som er foretatt.

Men tidligere har politiadvokat Torje Imøy sagt til NRK at saken har vært krevende å etterforske.

– Det er en omfattende og krevende etterforskning. Politiet har etterforsket saken bredt og i tråd med retningslinjene for etterforskning av savnetsaker.