- Tre personer er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Stian Hole, som ble sist sett 7. juni.

- Alle de tre nekter straffskyld og det er ennå ikke funnet noe lik.

- Advokat Marius Oscar Dietrichson forklarer at det er teoretisk mulig å føre en sak uten lik, men i praksis er det svært vanskelig.

- Ifølge Aftenposten har kun fire personer blitt dømt for drap før et lik er funnet i Norge.

