Politiet har fått Aspmyra-video

Politiet i Bodø er i besittelse av en redigert versjon av videoen som viser opptrinnet i spillertunnelen etter kampen mellom Bodø/Glimt og Roma.

Det bekrefter politiadvokat Trond Lakselvhaug i Nordland politidistrikt til Dagbladet tirsdag.

– Det viser seg at Bodø/Glimt har fått den fra Uefa etter at Knutsen ble suspendert. Det er sånn vi har oppfattet det. Da vi ble klar over det, tok vi kontakt, sier Lakselvhaug.

Han understreker at videoen de er i besittelse av, er en redigert versjon. Politiet ønsker nå også å få tak i selve råfilen av opptaket.

Tidligere tirsdag ble det kjent at produksjonsselskapet NEP ikke lenger sitter på den mye omtalte videoen som viser hendelsen mellom Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos.

Ifølge Bodø/Glimt skal videoen vise basketaket som oppsto i spilletunnelen. Bodø/Glimt sier at alt er fanget på kamera.

Knutsen og Santos er i øyeblikket suspendert av Uefa. Det betyr at de ikke kan medvirke under returkampen i Roma skjærtorsdag.

Bodø/Glimt har varslet at de vil anke den avgjørelsen (NTB).

Politiet sier de ikke vil utlevere videoen. I ei pressemelding skriver politiet at de ønsker å avhøre vitner og de som har vært involvert før de deler videoen.