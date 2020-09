Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag ble ambulanseflybasen i Brønnøysund stengt ned på ubestemt tid.

Det skjer etter at en av Babcocks svenske ansatte testet positivt på covid-19.

Minst fem ansatte er i isolasjon etter smittetilfellet. De skal testes i løpet av dagen.

Nå bekrefter selskapet at den ansatte reiste med fly fra Oslo til Brønnøysund før testresultatet var klart.

Driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock understreker at de har fulgt retningslinjene fra myndighetene. Foto: Pål Hansen / NRK

– Han kjørte fra Sverige til Oslo. Der ble han testet på Gardermoen, og tok fly til Brønnøysund med påkrevd smittevernutstyr, forklarer driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock.

Først da vedkommende kom til basen i Brønnøysund ble han bekreftet smittet. Deretter stengte de.

– Kan han ha smittet andre på sin reise?

– Det er for tidlig for meg å spekulere i. Vi har varslet alle instanser som skal varsles i denne sammenhengen. I tillegg er det iverksatt smittesporing for hans aktivitet.

Finnes unntak

Hilde Sjurelv understreker at de har fulgt retningslinjene fra statlige myndigheter.

1. juli innførte regjeringa krav om at svenske helsearbeidere skal testes to ganger for covid-19 før de får lov til å jobbe i Norge.

Kravet kom etter at svenske vikarer testet positivt mens de var på jobb.

Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt.

Men det finnes unntak for dette kravet. Det er for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, opplyser regjeringen.

Så lenge basen er stengt må pasienter i dette området hentes med fly fra enten Ålesund, Oslo, Bodø eller Tromsø. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

De presiserer samtidig at unntaket kun kan benyttes i helt særskilte tilfeller.

– Burde vært i karantene

Helsedirektoratet sier til NRK at det er selskapene selv som avgjør når det kan gjøres unntak fra karanteneplikten for personer med samfunnskritiske oppgaver.

Norsk Sykepleierforbund mener dette eksempelet viser sårbarheten i systemet.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Jørn Inge Johansen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen sier til NRK at det er bra at piloten testet seg.

– Men anbefalingen fra FHI er at du skal være i karantene til du får testsvar. Det burde skjedd her.

– Men Babcock sier de har fulgt prosedyrene fra myndighetene, som jo åpner for unntak. Har de ikke da gjort som de skulle?

– De har fulgt retningslinjene, men ikke anbefalingen. Unntak kan gjøres, men samfunnskritisk funksjoner må ta særlig hensyn for å sikre at man ikke brer med seg smitte inn i samfunnskritiske funksjoner. Det er det som har skjedd her.

– Alvorlig situasjon

Babcock er imidlertid klar på at de har handlet riktig.

– Vi er en samfunnskritisk tjeneste. Vi må hele tiden være forsiktig med at vårt personell opererer innenfor de retningslinjene som gis fra myndighetene og tilpasser oss dem, sier Sjurelv.

Hun karakteriserer situasjonen som «alvorlig».

– Det er et drastisk skritt å stenge en base, men vi ønsker å være på den sikre siden.

Pasienter i dette området må dermed hentes med andre fly fra enten Ålesund, Oslo, Bodø eller Tromsø.

– Har fulgt prosedyrene

Helgelandssykehuset sier til NRK at de arbeider tett sammen med Babcock og de andre som er involvert i driften.

Rådmann Helge Thorsen i Brønnøy kommune støtter Babcock.

– Så vidt vi kan se, og slik vår kommuneoverlege har vurdert det, har selskapet fulgt alle prosedyrer.