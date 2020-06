Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En svensk vikarsykepleier testet fredag kveld positivt for koronasmitte ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Nå er hele den kirurgiske avdelinga stengt.

Samtidig har en svensk vikarlege testet positivt for covid-19 på den medisinske avdelingen ved Nordfjord sykehus i Sogn og Fjordane.

Begge hadde fått fritak fra karanteneplikten, og begynte å jobbe før prøvesvarene om koronasmitte var klare.

For sykehusene er det helt nødvendig å sette inn vikarer i arbeid uten karantene for å opprettholde drifta.

Vil ha strengere krav til utenlandske vikarer

Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Brun Gundersen vil ha strengere krav til testing av utenlandske helsearbeidere før de begynner å jobbe i Norge.

– Det er helt uakseptabelt at personer fra høyrisiko land som Sverige kommer til Norge med covid-19, jobber i norsk helsevesen og utsetter våre innbyggere og pasienter for fare, sier Gundersen til NRK.

Åshild Bruun-Gundersen er helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Hun sitter også i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

I fjor ble det innført et krav i smittevernloven om helseattest for utenlandske helsearbeidere for å forhindre smitte av tuberkulose.

– Jeg kan ikke forstå at de samme kravene ikke stilles for koronaviruset. Vi vet alle at Sverige er et høyrisikoland for smitte av covid-19, og vi bør være bekymret for helsearbeidere som kommer derfra når de ikke har testet seg først, mener Gundersen.

– Ikke mulig å fange opp absolutt all smitte

I Sandnessjøen er nå hele den kirurgiske avdelingen stengt, seks pasienter er isolert og 16 ansatte kan være smittet.

Sykepleieren som testa positivt for koronasmitte kom til Sandnessjøen på mandag, og hadde da ingen symptomer.

– Det er gjort en grundig risikovurdering før personell settes i arbeid, og ingen med symptomer får arbeide, skriver Helgelandssykehuset.

Ifølge assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad må alt utenlandsk helsepersonell som kommer til Norge fra land med mye smitte testes når de kommer hit.

Espen Rostrup Nakstad er assisterende direktør i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Terje Pedersen

Etter noen dager må de testes på nytt. I tillegg er sykehusene pålagt å gjøre individuell risikovurdering for alle utenlandske vikarer.

– Det er kanskje ikke mulig å fange opp absolutt all smitte selv med et sånt system. Det er snakk om friske personer uten symptomer. Da blir det en asymptomatisk test, som betyr at vi tester for å fange opp virus i en tidlig fase hvis de likevel skulle være smittet, sier Nakstad til NRK.

Omfattende vikarbruk fra utlandet om sommeren

Både i Nordfjord og i Sandnessjøen er det satt i gang et stort arbeid med å spore smitten. Pasienter som trenger behandling blir sendt til andre sykehus i nærheten.

Begge sykehusene har forholdt seg til FHIs retningslinjer for fritak om karantene.

De er klare på at helsepersonell fra utlandet kan få fritak fra karantene hvis de er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse.

Disse kan få fritak fra karanteneplikten Ekspandér faktaboks Karanteneplikt Som hovedregel har følgende karanteneplikt etter covid-19-forskriften: Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet med SARS-CoV-2 (§8).

Personer som ankommer Norge (§5). Unntak fra karanteneplikt kan gis i følgende situasjoner: Arbeidsgiver kan gi unntak fra karanteneplikt for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Unntaket gjelder da for reise til og fra jobb, og mens man er på jobb. Personene er fortsatt i karantene på fritiden.

Det er gitt et generelt unntak fra karanteneplikten ved innreise for personer som kommer fra de fleste nordiske land, men ikke for personer som kommer fra Sverige og fra land utenfor Norden.

Det er gitt et unntak fra karanteneplikten ved innreise for personer som kommer fra Sverige for reise til og fra jobb, og mens man er på jobb. Personene er fortsatt i karantene på fritiden. Smittevernråd for personer som unntas fra karanteneplikt Folkehelseinstituttet gir følgende råd når personer som kommer fra Sverige skal arbeide i Norge, eller når arbeidsgiver gir unntak fra karanteneplikten: Teste for SARS-CoV-2 og deretter ny test etter to–tre dager, dersom testing er praktisk gjennomførbart innenfor ti dagers karantenetid.

Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør helsearbedieren avvente ett negativt prøvesvar før han eller hun tiltrer.

Helsearbeideren må straks forlate jobb dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon.

Holde avstand til kolleger og andre.

Arbeidsgiveren bør organisere arbeidet slik at nær kontakt med kolleger og andre begrenses.

Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.

Ved arbeid i helsetjenesten: bruke munnbind når man er nær pasienter. Ved ansettelse av personer som skal ha pasientnært arbeid, inklusiv personell fra andre land, bør arbeidsgiveren før oppstart kartlegge om helsearbeideren har eller kan ha vært eksponert for sars-CoV-2. Kilde: Folkehelseinstituttet

Nakstad sier at vikarbruk fra utlandet i feriesammenheng er vanlig, og på mange sykehus helt nødvendig.

– Det varierer fra sykehus til sykehus, men det brukes svenske vikarer både på de store sykehusene på Østlandet og i Nord-Norge på sommerstid. Det er ganske mange svenske leger og sykepleiere som jobber i Norge i perioder.