Pep Guardiola i Lofoten: Derfor blir folk så gira når kjendiser besøker Norge

– Det er kjempeinteressant at han valgt å komme hit, sier Line Renate Samuelsen i Visit Lofoten.

Joseph «Pep» Guardiola er kanskje den største managerstjernen i internasjonal fotball. Han har ledet lag til seier i den spanske, tyske og den engelske ligaen. Han har vunnet mesterligaen, supercupen, FA cupen og den spanske cupen.

De øverste ligaene i Europa har nå ferie. Landslagene skal spille. Og da har Guardiola altså tatt turen til Norge. Først til Oslo.

Her spiste Pep på samme restaurant som Daniel. City-manageren møtte også Anders på biblioteket.

Til VG fortalte om planene sine videre for Norgesferien:

– Jeg skal videre til Lofoten. Jeg skal på fisketur.

Lokale medier har jaktet spanjolen siden.

KLAR FOR HAVET: Mannen i gult, midt i bildet, er Manchester Citys manager Pep Guardiola, klar for fisketur i Lofoten. Foto: Trude Furuly / NRK

Hemmelig prat på Evenes

Først landet han på Evenes lufthavn, hvor han møtte Tor Anders. Tor Anders jobber i bilutleiefirmaet Avis. I tillegg er han fotballtrener i Skånland IL.

– Møtet var ganske kjapt. Jeg sa noe til han. Men det blir mellom oss, hahaha. Han hilste tilbake. Jeg sa «Welcome to the Arctic.» Og det var det, sier Tor Anders til Fremover.

Så reiste Pep videre med et helikopter til Ballstad. Han virket til å være i et strålende humør og vinket og smilte til Lofotpostens journalist, ifølge Lofotpostens journalist.

Han spilte litt golf på Lofoten Links.

Alt mens barn og voksne sykler og kjører rundt i bygda med autografblokk og mobiltelefon parat.

Og plutselig var han på Ballstad stadion.

Pep Guardiola er på besøk i Lofoten. De lokale fotballspillerne har noen gode råd til han.

– Hva faen gjør jeg nå?

Eirin Sørensen er trener for 5.-divisjonslaget Ballstad UIL. Torsdagstreninga nærmet seg slutten da en bil trillet rolig inn på parkeringsplassen.

– Det var en surrealistisk opplevelse. En av bekymringene mine var at jeg måtte være god i engelsk for å snakke med han, ler Eirin Sørensen.

Hun forteller at Pep Guardiola har et fast håndtrykk, at han tok seg tid til en selfie med hele laget.

PEP OG BALLSTAD: Pep Guardiola (i midten til venstre) omgitt av Ballstads 5.-divisjonsspillere. Foto: Eirin Sørensen

– Fikk dere snakket litt fotball?

– Nei, det gikk så fort. Han skulle jo kommet tidligere i økta. Da kunne han kjørt noen øvelser.

– Hva tror du dette møte kan bety for spillerne dine?

– Vi har tapt to kamper på rad nå. Forhåpentligvis kan det gi dem en ekstra giv inn i høstsesongen.

Sørensen forteller at de også snakke litt om fisketuren City-manageren hadde planlagt.

– Når jeg ser ut vinduet i dag så ser jeg at han kommer til å få litt ruskevær på havet. Men jeg håper han får seg en skikkelig lofottorsk.

Og Pep Guardiola er ikke den første kjendisen som har satt små lokalsamfunn i Norge på hodet. Hvorfor er det egentlig sånn?

PEP OG EIRIN: Eirin Sørensen trener Ballstad UIL, mens Pep Guardiola trener Manchester City. Foto: Eirin Sørensen / Privat

– Vi føler oss sett

Tom Cruise har vært på flere besøk i Norge, blant annet for å gjennomføre basehopp og for å spille inn film.

Raske hoder i Hellesylt har utnyttet skuespillerens tilstedeværelse:

Cynthia Nixon, som spiller Miranda i «Sex og singelliv», besøkte Tromsø i fjor sommer, mens Will Smith har vært i Nord-Troms.

Logan Paul og KSI promoterte Prime i Oslo. Og ikke minst Youtube-fenomenet IShowSpeed, som besøkte Norge to ganger på rappen i sommer.

Alle besøkene har fått god dekning i norske medier.

CRUISE I LOEN: Her er skuespiller Tom Cruise på ferie i Loen. Foto: Roger Oldeide / Fjordingen

– Jeg tror nok at nordmenn er litt mer opptatt enn gjennomsnittet av at verden ser på oss og vet at vi eksisterer. Det handler om følelsen av å bli verdsatt og å bli sett. Det er en veldig grunnleggende drivkraft hos mange mennesker, sier Arve Hjelseth, professor i sosiologi ved NTNU.

– Dersom Guardiola hadde reist til Tyskland på ferie, så er Tyskland et såpass stort land at det ikke ville vært noe spesielt med det. Men at han kommer til lille Norge, da kan vi slå oss på brystet og si at verden er oppmerksom på oss.

Og når kjente folk kommer på besøk, er det mange som mister hemningene.

Influenser «IShowSpeed» besøkte Stavanger. Dermed var det duket for fullt kaos.

– Det at folk skal løpe etter kjendiser kobles mer opp mot det vi kaller fankultur. Altså beundringen for en bestemt person. Det har vært en synlig del av populærkulturen helt siden Elvis Presley og Beatles-dagene, sier Hjelseth.

– Når noen er kjent, så vil man gjerne vise at man befinner seg på samme sted. Med moderne massemedier og særlig den selfiekulturen, så kommer dette ekstra tydelig frem ved at man prøver å ta et selfie med vedkommende.

– Hva er så spesielt med Guardiola, egentlig?

– Han har enormt gode resultater å vise til. Han var jo en god spiller i sin tid, men det er først og fremst resultatene og vissheten om at det er så mange av verdens beste fotballspillere som ønsker å spille for ham, som gir han den statusen han har.

Line Renate Samuelsen i Visit Lofoten tolker Peps ferie som et kjempekompliment.

SEKS SÅ LANGT: Pep Guardiola har vunnet Premier League seks ganger så langt som Manchester City-manager. Foto: Lee Smith / Reuters

– Ikke gullkran og dyre håndduker

– Jeg tolker det slik at vi har vi kan levere kvalitet som gjøre at vi blir en interessant destinasjon å besøke, også for dem som er litt mer «high end» enn gjennomsnittet, sier Samuelsen.

Samtidig tror Samuelsen at «high end»-konseptet i Lofoten skiller seg fra «high end» i for eksempel New York.

VAKKERT: Ballstad i Lofoten er fristende for folk som er ute etter ekte naturopplevelser.

– Vi er ikke ute etter gullkraner og dyre håndduker. Her handler det kanskje mer om å kunne være deg selv. Du får levert god kvalitet på både mat, omgivelser og der du bor, samtidig er det nok følelsen av frihet til å være deg selv uten en hale med paparazzier som følger deg.

I motsetning til en del av de andre kjendisene som har tatt turen til Norge de siste årene, er ikke Pep Guardiola den mest aktive fyren på sosiale medier.

– Jeg tror det er mest synlig for oss selv. I den grad besøket har en markedseffekt, så handler det vel mer om at vi viser at vi kan leverer en kvalitet som er bra nok, uavhengig om du er konge eller knekt.